Ministra Marín confirma que el gobierno continuará con la remoción de directora de Sernameg tras fin de su licencia

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marin, confirmó este domingo que el Ejecutivo continuará con la remoción de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, cargo al que había llegado por Alta Dirección Pública (ADP) en agosto de 2022.

Fue el pasado lunes cuando la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, le solicitó la renuncia no voluntaria a Carrasco, quien se encuentra en un tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo , y por el que presentó una licencia médica con efecto retroactivo que obligó al gobierno a pausar su remoción.

En conversación con La Tercera, Marín reconoció la determinación del Ejecutivo de continuar con el proceso cuando finalice la licencia de Carrasco. “Sí, es una decisión fundamentada en los motivos ya expuestos” , señaló.

La secretaria de Estado reconoció que la remoción no será “bala de plata” y que ha sido “una de las decisiones más dolorosas que me ha tocado tomar, en mi condición de mujer, en mi carrera profesional, pero entendemos que gobernar es tomar decisiones y algunas decisiones son difíciles también".

Marin precisó, además, que “la decisión que nosotros tomamos es una decisión responsable, basada en la confianza y en la buena continuidad del servicio”. Al ser consultada por aquella confianza, apuntó que el gobierno tenía otros lineamientos y otras situaciones que prefería dejar reservadas.

Previamente, el Presidente José Antonio Kast también justificó la decisión argumentando que “la confianza no se dio “.

En otra instancia, Carrasco afirmó para La Tercera que el Ejecutivo, quienes tenían conocimiento de su diagnóstico, no había transparentado los motivos de la remoción y calificó de “inaceptable” pedir la renuncia de una funcionaria que está en pleno proceso de recuperación.