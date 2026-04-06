SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Parlamentarios oficialistas valoran declaración de Cerna en el Congreso y llaman a poner fin a polémica por remoción de jefa PDI

    Ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, Cerna reafirmó este lunes lo señalado el 23 de marzo por la ministra Trinidad Steintert ante la misma instancia parlamentaria, y sostuvo que la destitución de la prefecta Consuelo Peña fue una decisión institucional de la PDI.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    DIRECTOR DE LA PDI, EDUARDO CERDA, EN LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CAMARA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Esta jornada, el el director general de la PDI, Eduardo Cerna, aseguró ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que fue él quien decidió remover a la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña.

    Esto, tras la polémica generada al conocerse que quien estaba detrás de la decisión no era el jefe de la policía, sino que había surgido como una exigencia de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steintert, por un supuesto conflicto entre ambas por una situación en el norte cuando la última fungía como fiscal regional de Tarapacá.

    Sin embargo, Cerna reafirmó lo señalado el pasado 23 de marzo por la secretaria de Estado ante esa instancia parlamentaria, donde sostuvo que la remoción fue una decisión institucional de la PDI. Una versión que, días después, fue respaldada por el propio Presidente José Antonio Kast.

    Lo afirmado esta tarde por el director Cerna tuvo eco inmediato en parlamentarios oficialistas, quienes afirmaron que las palabras del jefe policial debieran significar el cierre del capítulo y, por ende, el fin de la polémica.

    Así, el diputado Mauro González (RN), integrante de la comisión de Seguridad, valoró la disposición del jefe de la PDI para asistir a la instancia y entregar antecedentes que permitieran aclarar la situación.

    “Ha quedado muy claro, y él lo ha reconocido fuerte y claro, que el jefe superior del servicio es quien toma las decisiones de nombramiento, remoción o llamado a retiro, y eso fue precisamente lo que hizo el director de la PDI”, afirmó el parlamentario.

    En esa línea, el diputado González afirmó que el debate público en torno a este caso intentó afectar la imagen de las instituciones y autoridades vinculadas a la seguridad. “Lo lamentable es que, sin lugar a dudas, aquí se ha querido hacer un punto político, se ha querido manchar, enlodar y perjudicar a la PDI, a su director y también a la ministra de Seguridad. En ese contexto, esperamos que tras esta presentación la oposición termine con esta polémica y con esta farándula política, y nos enfoquemos en lo importante: cómo avanzamos en seguridad, cómo respaldamos a las policías y cómo tramitamos los proyectos de ley que el país necesita”.

    Respecto de lo expuesto por Cerna, el parlamentario RN afirma que “quedamos tranquilos, ha quedado todo claro, y esperamos que esta polémica termine, que cesen los cuestionamientos y los intentos por manchar y perjudicar a la ministra de Seguridad, porque sin duda aquí pareciera haber una especie de persecución”.

    Por su parte, la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) relevó que “tal como lo manifestó el Presidente Kast, esta fue una decisión autónoma de la PDI y todos debemos ser capaces de respetar su institucionalidad. Lo importante ahora es concentrarnos en la crisis de seguridad que vive nuestro país y no en polémicas artificiales que no conducen a nada”.

    Asimismo, desde RN Francisco Orrego apuntó contra sus pares de oposición. “Quisieron instalar en la agenda pública que la Ministra Steinert había solicitado, fuera de sus atributos legales, el despido de Consuelo Peña. Era mentira”.

    “Quien llama a retiro es directamente el Director General de la PDI, Eduardo Cerna. Hicieron perder el tiempo a la ministra y al Congreso”, destacó.

    En tanto, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) afirmó que “el director de la PDI ha sido claro y categórico al explicar que la decisión adoptada se enmarca dentro de sus atribuciones legales y responde a criterios institucionales. En un contexto donde incluso el tema está siendo revisado por instancias como la Contraloría resulta importante no anticipar juicios ni construir polémicas sin sustento”.

    Desde el Partido Republicano, el diputado Álvaro Carter, también lanzó sus dardos contra la izquierda, calificando las acusaciones contra Steintert como “una operación de desinformación descarada”.

    “Intentaron catalogar de persecución política a una decisión que el director de la PDI acaba de ratificar como técnica y propia de su cargo. Se les cayó la mentira y el ardid con el que querían botar a la ministra Steinert”, sostuvo.

    Por su parte, el también miembro de la comisión de Seguridad, Eduardo Cretton (UDI), rechazó que el director general Cerna o la PDI tengan alguna responsabilidad política en el caso. “Discrepo lo que aquí se ha señalado que sobre el director de la PDI recaería alguna responsabilidad política, porque mal puede tener algún tipo de responsabilidad alguna institución que no es deliberante”, resaltó.

    Más sobre:CongresoPDITrinidad SteintertEduardo CernaComisión de SeguridadConsuelo Peña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara rechaza modificaciones del Senado a proyecto que endurece sanciones por “pelotazos” en cárceles: pasa a comisión mixta

    Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa

    Gonzalo Sanhueza se mantiene como presidente de Empresas Iansa

    Falleció Raúl Quemada Lería, el empresario ligado a la recordada Dos en Uno y fundador de Trendy

    Controlador de AFP Habitat critica reducción del encaje y licitación del stock de afiliados tras reforma de pensiones

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original

    Lo más leído

    1.
    Parlamentarias endurecen críticas a ministra Marín por continuar remoción de directora de Sernameg

    Parlamentarias endurecen críticas a ministra Marín por continuar remoción de directora de Sernameg

    2.
    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    3.
    María José Hoffmann (UDI) y desvinculación de directora de SernamEG: “Se ha manejado pésimo”

    María José Hoffmann (UDI) y desvinculación de directora de SernamEG: “Se ha manejado pésimo”

    4.
    Vanessa Kaiser: “No estoy de acuerdo con un Ministerio de la Mujer, tendría que haber uno de los hombres”

    Vanessa Kaiser: “No estoy de acuerdo con un Ministerio de la Mujer, tendría que haber uno de los hombres”

    5.
    Sedini reprocha a la oposición por reparos a proyecto de Reconstrucción: “Si lo rechazan, ellos tendrán que dar la cara”

    Sedini reprocha a la oposición por reparos a proyecto de Reconstrucción: “Si lo rechazan, ellos tendrán que dar la cara”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Operación Renta 2026: revisa el calendario de la devolución de impuestos

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Parlamentarios oficialistas valoran declaración de Cerna en el Congreso y llaman a poner fin a polémica por remoción de jefa PDI
    Chile

    Parlamentarios oficialistas valoran declaración de Cerna en el Congreso y llaman a poner fin a polémica por remoción de jefa PDI

    Cámara rechaza modificaciones del Senado a proyecto que endurece sanciones por “pelotazos” en cárceles: pasa a comisión mixta

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa
    Negocios

    Exgerente general de Metrogas, Javier Fernández, pasa a ser presidente del directorio de la empresa

    Gonzalo Sanhueza se mantiene como presidente de Empresas Iansa

    Falleció Raúl Quemada Lería, el empresario ligado a la recordada Dos en Uno y fundador de Trendy

    El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo
    Tendencias

    El “secreto” para tener un corazón sano que reveló un estudio científico masivo

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Jugará un torneo promocionado por Arturo Vidal: el nuevo desafío internacional de Nicolás Castillo
    El Deportivo

    Jugará un torneo promocionado por Arturo Vidal: el nuevo desafío internacional de Nicolás Castillo

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”

    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original
    Cultura y entretención

    Los Mox! anuncian reunión de su formación original

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

    Joe Vasconcellos se alista para celebrar sus 50 años de trayectoria

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori
    Mundo

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori

    Qeshm, Larak y Kharg: Las islas clave para Irán en el estrecho de Ormuz

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua