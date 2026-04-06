Parlamentarios oficialistas valoran declaración de Cerna en el Congreso y llaman a poner fin a polémica por remoción de jefa PDI

Esta jornada, el el director general de la PDI, Eduardo Cerna, aseguró ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que fue él quien decidió remover a la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general Consuelo Peña.

Esto, tras la polémica generada al conocerse que quien estaba detrás de la decisión no era el jefe de la policía, sino que había surgido como una exigencia de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steintert, por un supuesto conflicto entre ambas por una situación en el norte cuando la última fungía como fiscal regional de Tarapacá.

Sin embargo, Cerna reafirmó lo señalado el pasado 23 de marzo por la secretaria de Estado ante esa instancia parlamentaria, donde sostuvo que la remoción fue una decisión institucional de la PDI. Una versión que, días después, fue respaldada por el propio Presidente José Antonio Kast.

Lo afirmado esta tarde por el director Cerna tuvo eco inmediato en parlamentarios oficialistas, quienes afirmaron que las palabras del jefe policial debieran significar el cierre del capítulo y, por ende, el fin de la polémica.

Así, el diputado Mauro González (RN), integrante de la comisión de Seguridad, valoró la disposición del jefe de la PDI para asistir a la instancia y entregar antecedentes que permitieran aclarar la situación.

“Ha quedado muy claro, y él lo ha reconocido fuerte y claro, que el jefe superior del servicio es quien toma las decisiones de nombramiento, remoción o llamado a retiro, y eso fue precisamente lo que hizo el director de la PDI”, afirmó el parlamentario.

En esa línea, el diputado González afirmó que el debate público en torno a este caso intentó afectar la imagen de las instituciones y autoridades vinculadas a la seguridad. “Lo lamentable es que, sin lugar a dudas, aquí se ha querido hacer un punto político, se ha querido manchar, enlodar y perjudicar a la PDI, a su director y también a la ministra de Seguridad. En ese contexto, esperamos que tras esta presentación la oposición termine con esta polémica y con esta farándula política, y nos enfoquemos en lo importante: cómo avanzamos en seguridad, cómo respaldamos a las policías y cómo tramitamos los proyectos de ley que el país necesita”.

Respecto de lo expuesto por Cerna, el parlamentario RN afirma que “quedamos tranquilos, ha quedado todo claro, y esperamos que esta polémica termine, que cesen los cuestionamientos y los intentos por manchar y perjudicar a la ministra de Seguridad, porque sin duda aquí pareciera haber una especie de persecución”.

Por su parte, la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) relevó que “tal como lo manifestó el Presidente Kast, esta fue una decisión autónoma de la PDI y todos debemos ser capaces de respetar su institucionalidad. Lo importante ahora es concentrarnos en la crisis de seguridad que vive nuestro país y no en polémicas artificiales que no conducen a nada” .

Asimismo, desde RN Francisco Orrego apuntó contra sus pares de oposición. “Quisieron instalar en la agenda pública que la Ministra Steinert había solicitado, fuera de sus atributos legales, el despido de Consuelo Peña. Era mentira”.

“Quien llama a retiro es directamente el Director General de la PDI, Eduardo Cerna. Hicieron perder el tiempo a la ministra y al Congreso”, destacó.

En tanto, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) afirmó que “el director de la PDI ha sido claro y categórico al explicar que la decisión adoptada se enmarca dentro de sus atribuciones legales y responde a criterios institucionales. En un contexto donde incluso el tema está siendo revisado por instancias como la Contraloría resulta importante no anticipar juicios ni construir polémicas sin sustento” .

Desde el Partido Republicano, el diputado Álvaro Carter, también lanzó sus dardos contra la izquierda, calificando las acusaciones contra Steintert como “una operación de desinformación descarada”.

“Intentaron catalogar de persecución política a una decisión que el director de la PDI acaba de ratificar como técnica y propia de su cargo. Se les cayó la mentira y el ardid con el que querían botar a la ministra Steinert” , sostuvo.

Por su parte, el también miembro de la comisión de Seguridad, Eduardo Cretton (UDI), rechazó que el director general Cerna o la PDI tengan alguna responsabilidad política en el caso. “Discrepo lo que aquí se ha señalado que sobre el director de la PDI recaería alguna responsabilidad política, porque mal puede tener algún tipo de responsabilidad alguna institución que no es deliberante”, resaltó.