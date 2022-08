Patricio Morales, presidente del Partido Liberal: “Si no llegamos a un acuerdo, va a ser una deficiencia de los partidos, no del Presidente”

Esta semana -o incluso las próximas horas- es clave para que los partidos oficialistas alcancen un acuerdo de mejoras e implementación a la nueva Carta Fundamental si esta es aprobada. Durante la tarde de este martes, el Socialismo Democrático se reunió en la sede del PS y Apruebo Dignidad -en particular el Frente Amplio- hizo lo propio desde el Congreso. Hasta el cierre de esta edición se esperaba que ambas coaliciones tuvieran una reunión telemática “de síntesis” de sus posturas. Sin embargo, esta no fue confirmada y es probable que se reagende durante el miércoles.

En medio de esas negociaciones, Patricio Morales, timonel del Partido Liberal -el primer partido de la coalición que se plegó al documento de reformas del PPD-, hace énfasis en que el “acuerdo es una oportunidad para darle certezas a la ciudadanía respecto de la opción Apruebo”, y afirma que cuando “no se es capaz de llegar a un acuerdo se pierde una oportunidad política de hablar al país y conectar con la ciudadanía”.

¿Qué tan cerca están de alcanzar un acuerdo? Este martes ha habido varios intercambios entre las coaliciones.

Ha sido un camino de muchas conversaciones, las cuales han mostrado apertura de todas las fuerzas. No podría dar tiempos, pero lo que sí puedo dar fe es que hemos tenido diálogos fructíferos entre ambas coaliciones.

¿Hay algún punto “intransable” en el Socialismo Democrático?

Cuando concurrimos a las conversaciones había una máxima de no poner líneas rojas, pero sí ha habido un acuerdo general de que se necesita entregar mayor certeza a la ciudadanía. Para nosotros es muy importante recoger la inquietud y la preocupación que tiene la gente sobre determinados temas y nos tenemos que hacer cargo de eso, de las indefiniciones (en el texto), del votante indeciso, de las preocupaciones en torno al Apruebo.

En distintas declaraciones, el PC ha mostrado apertura, pero con ciertos matices. ¿Son cambios o modificaciones más cosméticas las cosas que han propuesto?

No es lo que hemos visto en las conversaciones. Hemos visto una apertura de hacerse cargo de los espacios que generan dudas en la ciudadanía o que deben ser mejor clarificados. Nadie se ha cerrado a hacer mejoras. El espíritu ha sido que es necesario implementar mejor la nueva Constitución, pero que también se requieren mejoras.

¿Qué se juega el oficialismo si alcanza este acuerdo? ¿Y si no?

Este acuerdo es una oportunidad para darle certezas a la ciudadanía respecto de la opción Apruebo. No me pongo en el escenario de que no, pero creo que cuando no es capaz de llegar a un acuerdo se pierde una oportunidad política de hablar al país y conectar con la ciudadanía.

¿Y cuánto puede “mover la aguja” hacia la opción del Apruebo de cara al plebiscito?

Es difícil saberlo, pero hemos detectado que a la ciudadanía le generan preocupación ciertos temas, como la plurinacionalidad, (la propiedad) sobre la vivienda, las pensiones, el sistema de justicia indígena y creemos que (un acuerdo) va a ayudar a que la gente vea el Apruebo más cerca, como una opción de cambio seguro. En base a eso, creemos que puede aumentar la adhesión a la opción. Siempre en el Socialismo Democrático hemos creído que la gente votó cambios, de forma mayoritaria, pero con seguridad, con tranquilidad y esas certezas las tenemos que dar.

Si no alcanzan un consenso, la persona que instó a este acuerdo, el Presidente Gabriel Boric, ¿ve mermado su capital político?

Me parece que no. El Presidente Boric es un liderazgo que busca los acuerdos constantemente y creo que si no llegamos a un acuerdo, va a ser una deficiencia de los partidos, no del Presidente.

¿En qué pie quedó el rol del ministro Jackson como receptor de las propuestas de reforma de los partidos?

Los partidos cumplimos un rol importante en habilitar el proceso constituyente, y también tenemos que hacernos responsables de la hoja de ruta, del camino que sigue el texto constitucional. No creemos que sea un ámbito estrictamente del gobierno, nosotros no pedimos ese rol y, primero, tenemos que partir por casa.

Hay un estancamiento de ambas opciones en los sondeos de opinión, pero con una ventaja del Rechazo que no es menor. ¿Hay preocupación por el escenario electoral?

Veinticinco días en política es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas todavía, y lo que sí tenemos la esperanza es que la opción Apruebo haga cada día más sentido. Desde el Socialismo Democrático creemos que eso se hace entregando certezas.