Paulina Vodanovic deja en suspenso su candidatura y dice que no será “causa de división del Partido Socialista”

A pesar de que las preguntas la incomodaron, la timonel del Partido Socialista y candidata presidencial, Paulina Vodanovic, añadió una cuota de suspenso a la continuidad de su carrera para llegar a La Moneda.

Entrevistada en el programa Estado Nacional sobre si su candidatura estará en las primarias del próximo 29 de junio, la senadora contestó: “Yo voy a hacer lo que diga mi partido“.

De hecho, este lunes el comité central del PS se reunirá para revisar el balance de la última gestión a la cabeza del partido de parte de Vodanovic, no obstante, en vista del ruido que hay en la colectividad por su candidatura, ese tema también podría ser abordado.

“Si hay una reflexión, yo no voy a ser causa de división del Partido Socialista, porque soy la presidenta del partido y soy la más interesada en que el partido salga fortalecido de este proceso”, agregó ayer la presidenta del PS.

“Si hay una reflexión al respecto, por supuesto que voy a acoger la voluntad mayoritaria”, refrendó posteriormente.

Consultada por si aún existe margen para una reflexión -considerando que las candidaturas para dichos comicios se inscriben, a más tardar, este miércoles 30 a las 23.59 hora-, Vodanovic respondió: “Siempre queda espacio, obviamente”.

No obstante, igualmente la senadora se molestó por los rumores. “ No he visto que se objete a ningún otro candidato ni a ningún otro partido con la fuerza que se ha hecho respecto al Partido Socialista, y con una argumentación que es bastante contradictoria “, expresó.

“Por un lado dicen que no marca y por otro lado dicen que si va, divide al Socialismo Democrático y vamos a perder y va a ganar otro candidato. Entonces, o no marco o hago perder al otro candidato. La verdad es que bien equívoca la situación. Lo importante, yo creo, es que seamos capaces de respetarnos, de poner ideas al servicio de esto. La primaria tiene que ser una oportunidad de que la gente escuche y que finalmente pueda optar”, comentó.

Fantasmas de la candidatura

Han sido varios factores que han asediado a la líder del PS en su carrera presidencial.

En primer lugar, parte del establishment socialista -entre ellos José Miguel Insulza, Isabel Allende y Ricardo Solari- han abogado por abrazar a la candidata del PPD, Carolina Tohá.

Desde ese grupo, se le ha planteado a Vodanovic que si el Socialismo Democrático llega dividido, podría dejarlos fuera de la segunda vuelta en noviembre.

En último término, al interior de la colectividad han transmitido que el ínfimo respaldo en los sondeos de opinión y que podrían terminar con Vodanovic en el cuarto lugar, al final puede debilitar el poder de negociación del partido y las chances de la senadora de ser elegida por un nuevo período en el Congreso.

Pese a ello, la candidata del PS reafirmó que “la voluntad unánime de los dirigentes del Partido Socialista fue en orden a que hubiera una primaria, considerando los riesgos de llegar último, de llegar cuarto”.

El resto de los candidatos

Los otros contendores, en tanto, siguen ejecutando los primeros pasos de la campaña.

Por ejemplo, este domingo Jeannette Jara (PC) presentó a sus tres voceros de campaña.

Los portavoces de la candidata comunista serán Javiera Reyes, Fares Jadue y Joel Olmos, jefes comunales de Lo Espejo, Recoleta y La Cisterna, respectivamente.

La exsecretaria de Estado hizo un llamado a realizar una primaria “basada en las ideas y no en las descalificaciones”, asegurando que “quien gane la primaria al otro día va a tener disponible toda la fuerza de la izquierda y el progresismo a su disposición”.

Tohá con liberales y radicales

La exministra del Interior Carolina Tohá fue proclamada el pasado 12 abril por el PPD, sin embargo, durante el último tiempo la exministra fue sumando diversos apoyos dentro del sector.

Vlado Mirosevic, quien había sido levantado el año pasado como el candidato del Partido Liberal (PL), desistió continuar con su candidatura, entregándole el apoyo a Tohá.

“La única manera de ganarle a la derecha es que gane Tohá la primaria y matemáticamente eso solo es posible con la unidad de la centroizquierda”, sostuvieron en aquella ocasión desde el PL.

En tanto, este sábado, el Partido Radical oficializó a la exministra como su candidata, a lo que la abanderada del PPD dijo estar emocionada al recibir el apoyo del PR durante este sábado y destacó que “esta campaña busca ofrecerle un camino a Chile y sabemos que para hacer eso realidad vamos a tener que dar muchos pasos”.

Despliegue de Winter

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, realizó este sábado un despliegue territorial en Valparaíso. La jornada comenzó con un encuentro regional en la Plaza Aníbal Pinto, donde fue recibido por la alcaldesa, Camila Nieto, y más tarde se reunió con pescadores de Caleta Portales, acompañado de parlamentarios de la zona.

Durante su visita, Winter destacó la importancia de presentar propuestas concretas para el desarrollo de la región. “Hemos hablado sobre los dolores y la esperanza de la región, pero también sobre las propuestas que tenemos para el futuro”, expresó.

La diputada Gael Yeomans, jefa de campaña, también acompañó al candidato frenteamplista en su visita.

El domingo, el candidato del Frente Amplio, que acudirá este miércoles a inscribir su candidatura, presentó a sus dos nuevos fichajes: Beatriz Sánchez, quien asumirá como coordinadora del despliegue territorial, y Tomás Vodanovic, quien liderará esas tareas en la Región Metropolitana.

Mulet confirma

El pasado 22 de abril, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) recibió un oficio del Servicio Electoral (Servel) con el visto bueno a la constitución nacional de la tienda, confirmando así la candidatura presidencial del diputado Jaime Mulet.

De esta manera, el parlamentario se hizo un lugar en la primaria oficialista, luego de negar cualquier posibilidad de declinar su candidatura en para apoyar a cualquier otro candidato

“Mi candidatura no se baja, es una candidatura seria”, aseveró hace unos días.

Mulet acudirá, junto a los otros precandidatos, el miércoles 30 de abril hasta las dependencias del Servicio Electoral para inscribirse.

Posterior a eso, realizará el lanzamiento de su campaña en la comuna de Quillota, donde contará con la presencia del exalcalde de Valparaíso Jorge Sharp.