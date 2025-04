Partido Radical oficializa respaldo a Carolina Tohá (PPD) en la carrera por la primaria oficialista

Este sábado, el Consejo General del Partido Radical (PR) definió que apoyará a la abanderada Carolina Tohá, del Partido por la Democracia (PPD), para la primaria oficialista.

Este viernes, la Comisión Política del Partido Radical (PR) solicitó al Consejo General de la colectividad que apoyara a la abanderada del PPD. Esto luego de que el PR definiera el pasado 12 de abril no levantar un candidato propio que compita en las primarias del oficialismo.

En la declaración se indicó que la decisión tenía que ser tomada con la "responsabilidad de los consejeros nacionales, quienes tienen como principal misión fortalecer nuestra posición política y de alianzas para contribuir al desarrollo del país".

Además, señalaron este viernes que “la Comisión Política Nacional, en esta instancia ha adoptado por la unanimidad de sus miembros presentes su firme convicción que la mejor candidata que puede representarnos como colectividad en estas primarias, y como sector, en la primera vuelta presidencial, es la candidatura de Carolina Tohá “.

Agregaron que reconocieron “una líder comprometida con los valores y principios que han guiado nuestra historia: la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto por los derechos humano", y destacaron su capacidad para liderar equipos de trabajo y la incidencia en la formulación de políticas públicas.

“No estamos por proyectos identitarios que pongan en riesgo los proyectos colectivos. En este contexto, creemos que en esta elección nos estamos jugando muchísimo”, destacó Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical.

Si bien agradeció la disposición de Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, de ser la abanderada de la tienda, finalmente ratificó el apoyo a la exministra del Interior, Carolina Tohá.

“Los radicales de Chile creemos que hoy día Carolina Tohá nos debe marcar y representar en las banderas (...) ¡Carolina Tohá, presidenta!“, exclamó.

Tohá agradece respaldo del PR

La abanderada del PPD dijo estar emocionada al recibir el apoyo del PR durante este sábado y destacó que “esta campaña busca ofrecerle un camino a Chile y sabemos que para hacer eso realidad vamos a tener que dar muchos pasos”.

“Esta campaña, a pesar de que ha sumado tres partidos detrás suyo -pocas campañas tienen eso a su haber-, no es una campaña de tres partidos , no es de tres siglas, no es de tres banderas, es una campaña que ha sumado esos partidos porque detrás de cada uno tenemos un corazón de ideas para Chile y esas ideas no nos pertenecen, son las ideas de progreso que queremos todos los ciudadanos se sientan dueños de ellas”, destacó Tohá.

“Estas tres tiendas políticas vamos a trabajar por triunfar en la primaria y vamos a construir unidad en toda la centroizquierda, con todos los que estamos en esta primaria, incluso más allá, porque vamos a la conquista de una mayoría ”, subrayó.

Siguiendo esa línea, Tohá manifestó que “ quienes no están con nosotros hoy día, van a estar mañana , y vamos a trabajar y competir con generosidad, con lealtad, con fraternidad, porque aquí lo que caracteriza a esta centroizquierda es que no estamos por ponerle el pie encima a los otros, ni de nuestro sector, ni con los que están al frente. No creemos en esa política”.

Hasta ahora, los candidatos que irán a primarias son Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (Partido Comunista), Paulina Vodanovic (Partido Socialista), Jaime Mulet (FRVS) y Gonzalo Winter (Frente Amplio).

El apoyo expresado por el PR se suma al ya hecho por Vlado Mirosevic, quien era el abanderado presidencial del Partido Liberal (PL), pero que declinó en su candidatura.

Mulet descarta bajar su candidatura

Tras el apoyo del Partido Radical a la candidatura de Tohá, Jaime Mulet, abanderado por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), señaló que seguirá en pie su candidatura.

La pregunta de si Mulet mantendrá su candidatura es en base al contexto de que el propio candidato del PL, el diputado Vlado Mirosevic, bajara su candidatura el pasado 17 de abril para apoyar la candidatura de Tohá.

Mirosevic bajó su candidatura porque, al igual que Ximena Rincón de Demócratas, estaba en una frenética búsqueda de firmas para que la colectividad se constituyera en las 16 regiones del país.

“Lo hemos dicho una y otra vez, los regionalistas verdes nos somos socialistas, no somos PPD, comunistas o Frente Amplio . Somos regionalistas verdes y tenemos una propuesta distinta. Esa propuesta va a estar en la papeleta de la primaria y vamos a hacer todo el esfuerzo por ganar la primaria de nuestro sector”, destacó el abanderado.