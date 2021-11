Paulina Vodanovic (PS): “La ley de indulto es mala desde el punto de vista técnico”

Paulina Vodanovic (49) dice que este domingo no hay que dar nada por sentado y asegura que su candidata a la Presidencia de la República, Yasna Provoste, aún puede pasar a segunda vuelta, pese a que las apuestan están a favor del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y de José Antonio Kast (Partido Republicano). También se declara convencida de que su nombre estará en la nómina de senadores electos.

La abogada socialista compite por uno de los cinco cupos de la RM en la lista Nuevo Pacto Social, que tiene un difícil escenario, dado de que no se reeligen ni Carlos Montes (PS) ni Guido Girardi (PPD) que eran los históricos bastiones de la centroizquierda en la zona.

¿A qué atribuye el crecimiento de Kast?

Lo dijo claramente Pepe Mujica: la derecha defiende sus intereses y la izquierda se divide por ideas. Eso es así. Entonces la derecha, cuando vio que Sebastián Sichel ya no era un caballo competitivo, lo abandonó.

También caló el discurso de la seguridad que usted también ha levantado en su campaña...

La seguridad es un tema que no es de derecha ni de izquierda. Desde el día uno yo planteé el tema de la corrupción y una agenda de manos limpias. Planteo medidas duras en favor de seguridad y contra el narcotráfico, y hacer funcionar el sistema judicial chileno, que abarca mucho más allá del Poder Judicial. Es necesario hacer funcionar a los fiscales y a la policía. Y he criticado duramente al ministro del Interior, porque no tiene ningún protagonismo en el tema de la seguridad pública. (El ministro Rodrigo) Delgado podría ser acusado constitucionalmente por esto.

¿Aprobaría la ley de indulto propuesta por su candidata presidencial, Yasna Provoste, tal como está hoy en trámite en el Senado?

Yo creo que esa ley tuvo una buena intención, pero es una mala ley desde el punto de vista técnico. El proyecto buscaba revisar la situación de muchas prisiones preventivas que estaban en cuestión por su extensión. Yo corregiría la ley (...), creo que yo no la habría votado, porque como abogada me parece que está mal planteada jurídicamente.

¿Fue un error de Provoste firmarla?

Yo no puedo calificar las intenciones, aunque sea la candidata presidencial. No sé el contexto en que se firmó, tenía una buena intención desde el punto de vista de corregir una situación de presos por la revuelta o por el 18 de octubre, que llevaban mucho tiempo. Pero como abogada le habría aplicado un filtro técnico. Yo probablemente no habría firmado ese proyecto como estaba.

Usted, a diferencia del senador Carlos Montes (PS), está a favor del cuarto retiro, ¿por qué?

Las cosas que se le han imputado al cuarto retiro no son todas efectivas. Aquí ha habido retiros de las empresas, ha habido entrega de bonos por parte del gobierno y tendría que haber previsto los efectos que podía producir en la inflación. La inflación no es atribuible únicamente a un eventual cuarto retiro. Me parece incorrecto demonizar los efectos de un proyecto que verdaderamente las personas necesitan.

La lista que la acompaña en esta candidatura senatorial tiene dificultades de elegibilidad. ¿A qué lo atribuye?

La lista tiene nombres que a lo mejor no eran todo lo conocidos, pero que al menos en el caso mío, yo he tenido un gran despliegue en toda la región. Predecir resultados es muy difícil en estos momentos, pero el desafío de nuestra lista es representar a la centroizquierda, al centro y a la izquierda. El Partido Socialista es un partido de izquierda. Y no siento que el partido de Allende tenga que dar examen de la blancura de que es de izquierda y yo represento eso. Estoy muy contenta del apoyo que he recibido a lo largo de toda la Región Metropolitana. Creo que vamos a ganar.

Si Boric pasa a segunda vuelta, el PS tiene que definir qué rol quiere en ese eventual gobierno. ¿Cree que debe apostar a integrarse o debería evitar arriesgarse a un nuevo veto del FA?

Cada día tiene su afán y esperaría hasta el lunes para ver qué es lo que va a ocurrir. El Partido Socialista ha estado siempre abierto a la unidad más amplia posible, lo dijo Paula Narváez cuando era nuestra candidata. Y lo dijimos el 19 de mayo, cuando quisimos inscribir una lista lo más amplia posible. El Partido Socialista tiene una vocación de construir en unidad por los cambios que el país requiere. El día lunes la convicción de todos los socialistas va a ser la unidad.

¿El PS debiera entrar al gobierno de Boric si es que gana?

No podría contestar eso, porque una cosa es mi deseo y otra muy distinta la decisión que adopten las instancias regulares del partido. Yo no soy parte ni del comité central ni de la dirección del partido hoy, y tal vez el lunes sí podré tener mucha más voz siendo la senadora de la Región Metropolitana por el Partido Socialista.

En el PPD evalúan definirse como “oposición constructiva” frente al veto del FA en las primarias...

Yo creo que no es el momento de hablar de eso, nuestra candidata es Yasna Provoste. Pero más allá de eso, como socialistas siempre vamos a estar por apoyar los cambios sociales, por actuar responsablemente y por dar gobernabilidad, sea formando parte del gobierno -que no es una decisión que me competa-, pero también desde el Congreso. Yo creo que en el Congreso va a jugar un rol importante aprobando las leyes del próximo gobierno, con un presupuesto bastante menguado, que es el que está dejando este gobierno.