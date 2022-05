Pdte. del PS tras declaraciones de alcalde Sharp: “El análisis del alcalde es simplón y sus consejos un tanto arrogantes”

“Se debe gobernar con quienes tengan vocación de mayoría y no de minoría”, aseveró este sábado el presidente del Partido Socialista, Andrés Santander, tras las declaraciones emitidas por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien tildó como un “error” la decisión del gobierno de ampliar su base política y social hacia sectores de la exConcertación.

En entrevista con El Mercurio, el edil había criticado la estrategia adoptada por el gobierno, en torno a considerar a partidos que integraron el antiguo bloque político, como el PS o el PPD, recalcando que “durante 30 años tuvieron su oportunidad de gobernar”, y no de buscar apoyos en, por ejemplo, los movimientos sociales.

“Frente a la encrucijada de ampliar la base política y social el Gobierno tomó la decisión de ampliarse a la ex Concertación, y creo que ese es un error (…) Una agenda de cambios tan importante y profunda como la que demanda el país en derechos sociales, seguridad, territorio, requiere ser empujada por los actores que creen en esas transformaciones, y los actores que creen en esas transformaciones no están las cúpulas de la ex Concertación”, señaló el jefe comunal.

Al respecto, el timonel del PS criticó estas aseveraciones y defendió la estrategia adoptada por el gobierno, indicando que “el alcalde Sharp prefiere defender su postura ideológica, incluso a costa de no cumplir lo comprometido, pues para avanzar se requería una base más amplia y así lo entendió el Presidente”.

Asimismo, dijo a La Tercera que “no se gobierna un país sólo con buenas intenciones. El análisis del alcalde es simplón y sus consejos un tanto arrogantes”.

En este contexto, aprovechó de criticar la gestión del jefe comunal, reprochando que “su administración municipal ha sido deficiente, cuestionada en distintos ámbitos y de minoría en el concejo municipal, enfrentando incluso, procesos por notable abandono de deberes”.

Cabe recordar que el 24 de noviembre pasado, Sharp había ratificado “sin esperar nada a cambio, sin esperar negociación ni nada” su respaldo a Boric –quien se encontraba en campaña para el balotaje-, manifestando públicamente en la plaza Victoria de la comuna que “la derecha no puede volver a gobernar nuestro país, el gobierno de Sebastián Piñera fue un desastre para los más sencillos, para los más pobres, para aquellos que están por años esperando justicia, democracia, igualdad”.