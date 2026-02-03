Pérez Mackenna encabeza cita con senadores de la comisión de RR.EE antes de su bilateral

Cerca de las diez de la mañana, dos horas después de que el gobierno anunció que había inscrito la candidata de Michelle Bachelet a la ONU, el futuro canciller de José Antonio Kast, Francisco Pérez Mackenna, encabezó una reunión con los senadores de la comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira (UDI) y Rojo Edwards.

Se trata de la primera cita que encabeza en calidad de futuro jefe de la diplomacia y ocurrió un día ante de la bilateral que sostendrá este martes con el canciller Alberto Van Klaveren en el marco del proceso de traspaso de mando.

Aunque la cita estaba programa con antelación, la jugada del gobierno para empujar la candidatura de la exmandataria al organismo internacional fue inevitable.

Según fuentes que conocieron del encuentro, el futuro jefe de la diplomacia y los parlamentarios coincidieron en que no era el momento para hacer el anuncio y en que el gesto aparecía como una forma de presión al futuro gobierno para que respalde a la exmandataria.

Además añaden que en la reunión, Pérez Mackenna reafirmó que el gobierno no tomará una decisión sobre Bachelet antes del 11 de marzo.

Así, tras el encuentro Edwards no dudó en salir a cuestionar a La Moneda: “No apoyarla también es un problema político, por lo tanto creo que ha sido una deslealtad lo que ha hecho el día de hoy el Presidente Boric y más deslealtad aún incorporando a un aliado toda la vida de Chile como es Brasil y también como es México”.

Mackenna llega a Teatinos 180

Pérez Mackenna tendrá la oportunidad de expresar su parecer al gobierno sobre la candidatura de Bachelet este martes cuando llegue al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Teatinos 180, para reunirse con el ministro van Klaveren.

El canciller y Pérez Mackenna han estado en contacto a través de mensajería. La coordinación entre los equipos de ambos, en todo caso, ha existido desde hace semanas, ya que la Cancillería es la encargada de los asuntos protocolares del cambio de mando. Para dicho trabajo se designó como enlace del equipo del republicano al embajador James Sinclair.