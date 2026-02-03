SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pérez Mackenna encabeza cita con senadores de la comisión de RR.EE antes de su bilateral

    Este lunes el próximo ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna sostuvo un encuentro con los parlamentarios Ivan Moreira (UDI) y Rojo Edwards, donde -entre otros temas- abordaron la formalización de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    David Tralma
    Quién es el nuevo gerente general de Quiñenco tras salida de Francisco Pérez Mackenna DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Cerca de las diez de la mañana, dos horas después de que el gobierno anunció que había inscrito la candidata de Michelle Bachelet a la ONU, el futuro canciller de José Antonio Kast, Francisco Pérez Mackenna, encabezó una reunión con los senadores de la comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira (UDI) y Rojo Edwards.

    Se trata de la primera cita que encabeza en calidad de futuro jefe de la diplomacia y ocurrió un día ante de la bilateral que sostendrá este martes con el canciller Alberto Van Klaveren en el marco del proceso de traspaso de mando.

    Aunque la cita estaba programa con antelación, la jugada del gobierno para empujar la candidatura de la exmandataria al organismo internacional fue inevitable.

    Según fuentes que conocieron del encuentro, el futuro jefe de la diplomacia y los parlamentarios coincidieron en que no era el momento para hacer el anuncio y en que el gesto aparecía como una forma de presión al futuro gobierno para que respalde a la exmandataria.

    Además añaden que en la reunión, Pérez Mackenna reafirmó que el gobierno no tomará una decisión sobre Bachelet antes del 11 de marzo.

    Así, tras el encuentro Edwards no dudó en salir a cuestionar a La Moneda: “No apoyarla también es un problema político, por lo tanto creo que ha sido una deslealtad lo que ha hecho el día de hoy el Presidente Boric y más deslealtad aún incorporando a un aliado toda la vida de Chile como es Brasil y también como es México”.

    Mackenna llega a Teatinos 180

    Pérez Mackenna tendrá la oportunidad de expresar su parecer al gobierno sobre la candidatura de Bachelet este martes cuando llegue al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Teatinos 180, para reunirse con el ministro van Klaveren.

    El canciller y Pérez Mackenna han estado en contacto a través de mensajería. La coordinación entre los equipos de ambos, en todo caso, ha existido desde hace semanas, ya que la Cancillería es la encargada de los asuntos protocolares del cambio de mando. Para dicho trabajo se designó como enlace del equipo del republicano al embajador James Sinclair.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaJosé Antonio KastMichelle BacheletONUEarly Access

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque adjudicado por la RML: dos imputados quedan en prisión preventiva por incendio y robo con violencia en predio forestal de Los Álamos

    Elizalde recibe a Alvarado en La Moneda en medio de tenso clima entre representantes de Boric y Kast

    A dos años del megaincendio en Valparaíso, autoridades entrantes y salientes se enfrentan por cifras de reconstrucción

    Barros, Adasme y Jacir: los elegidos en la carrera para suceder a Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte

    Lluvias extremas y cerca de 1.100 rayos registrados en pleno verano: las razones tras la sorpresiva tormenta sobre la RM

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Lo más leído

    1.
    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    2.
    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    3.
    La despedida a Gabriel Boric que prepara su club de fans para “agradecer todo lo que hizo por Chile”

    La despedida a Gabriel Boric que prepara su club de fans para “agradecer todo lo que hizo por Chile”

    4.
    La operación de La Moneda por Bachelet que irritó a la OPE

    La operación de La Moneda por Bachelet que irritó a la OPE

    5.
    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Ataque adjudicado por la RML: dos imputados quedan en prisión preventiva por incendio y robo con violencia en predio forestal de Los Álamos
    Chile

    Ataque adjudicado por la RML: dos imputados quedan en prisión preventiva por incendio y robo con violencia en predio forestal de Los Álamos

    Elizalde recibe a Alvarado en La Moneda en medio de tenso clima entre representantes de Boric y Kast

    Pérez Mackenna encabeza cita con senadores de la comisión de RR.EE antes de su bilateral

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre
    Negocios

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Fondo soberano FEES completa en 2025 tres años sin aportes del Estado: monto cierra en US$ 3.889 millones

    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26
    Tendencias

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea
    El Deportivo

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    El camino de los Cóndores: Chile conoce su fixture para el Mundial de Rugby 2027

    En vivo: Deportes Concepción visita a O’Higgins en su regreso a Primera División

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)
    Cultura y entretención

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Fran C regresa con un reggaetón romántico junto a Tobal MJ y Marcianeke

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Vindicación del liberalismo
    Mundo

    Vindicación del liberalismo

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”