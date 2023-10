Plebiscito 17-D: la inquietud oficialista por la falta de un relato común en la campaña por el “En contra”

Con el trabajo del Consejo Constitucional finalizado, desde este lunes los partidos del oficialismo comenzaron a oficializar su posturas por la opción “En contra” en el plebiscito que el próximo 17 de diciembre, que definirá si Chile tiene o no una nueva Constitución escrita en democracia.

Este lunes, luego de que los 17 consejeros oficialistas manifestaran apoyar dicha opción, será el partido Comunes, del Frente Amplio, el primero en salir a abrazar esa alternativa de forma oficial. En la colectividad se alistan para este martes manifestar su preferencia.

En la antesala de esto, en el sector se comenzó a instalar una inquietud: ¿Cuál será el relato que tendrá la izquierda para enfrentar la campaña de cara al plebiscito?

Una preocupación que se cristalizó durante el fin de semana, luego que el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, indicara, en entrevista con La Tercera Domingo, que “una Constitución más a la derecha puede ser el detonante de un nuevo estallido social”.

En el oficialismo se dividieron ante esas afirmaciones, lo que dio cuenta de que el discurso para enfrentar el referéndum todavía no está alineado. Mientras en el PC abrazaron los dichos de Quintana, en el Frente Amplio tomaron distancia.

En la izquierda, en todo caso, ya están trabajando contra reloj en la construcción de ese relato, mientras que en paralelo el resto de las colectividades de gobierno se preparan para oficializar su postura por el “En contra”. Este fin de semana lo hará el Partido Comunista y, posteriormente, desde el próximo lunes realizarán lo propio el Partido Liberal, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y, hasta ahora, el Partido Socialista.

Si bien la postura para el 17-D está definida en la centro-izquierda, en el sector reconocen que hay cierto retraso en construir un discurso común para enfrentar la contienda electoral.

Hoy dicho relato “está en construcción” y quienes están a cargo de esta labor son los distintos centros de estudios de los partidos del oficialismo. Así, conocedores de estas conversaciones apuntan al Instituto Igualdad (PS), ICAL (PC), Horizonte Ciudadano (también ligado al PS), Rumbo Colectivo (RD), Nodo XXI (Comunes), entre otros equipos que se encuentran analizando los contenidos que deberían potenciar las colectividades que sustentan al gobierno del Presidente Gabriel Boric, de cara a la campaña por el 17-D.

Los representantes de estos grupos han sostenido una coordinación con la vista puesta en este objetivo, la que ha existido durante casi todo el proceso constitucional, pero que ahora se está centrando en las semanas que quedan hasta el plebiscito.

Sobre esto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó a La Tercera que “hay una cantidad simultánea de reuniones que se hacen entre equipos electorales, equipos de estudios, creativos y comunicacionales. Este viernes en la reunión de presidentes de partido vamos a ver el estado de avance”.

Lo cierto es que el tiempo apremia y hoy los partidos oficialistas se encuentran en una carrera contra el tiempo para fijar un relato común y así ordenar las salidas comunicacionales de la campaña. Con esto se impedirá, por ejemplo, que existan disensos en las posturas que entreguen los representantes del oficialismo ante la prensa.

Las rutas que puede tomar el “En contra”

El oficialismo ha llegado a consensos en algunas áreas a implementar durante la campaña. Una de ellas es no vincular al Presidente Boric y al gobierno con la opción “En contra”, pues saben que este será una de las estrategias de la derecha para bregar por el “A favor”.

Del mismo modo, tal como adelantó el sábado La Tercera, la intención es que la campaña tenga un eje ciudadano, similar a la que usó la derecha con el “Rechazo” en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, y ultimar sus esfuerzos para sumar a la DC. Sobre lo que no hay consenso es si utilizar o no a la figura de Augusto Pinochet ni sobre el propio estallido social al que aludió Quintana. Sobre lo primero, en el sector reconocen que es incómodo tener que defender la Constitución vigente, cuya redacción original fue elaborada en dictadura.

Desde La Moneda, el presidente de Comunes, Marco Velarde, afirmó que “no comparto los dichos del senador Quintana, no es una orientación política a implementar en esta campaña”. Luego agregó que “la orientación debe estar en que esta es una Constitución que permite los abusos en derechos sociales, salud, educación, pensiones. No es certero que pueda haber un nuevo estallido social, no es algo que uno pueda teorizar o pronosticar”.

Referirse a los contenidos de la propuesta de Constitución que manejó una mayoría del Partido Republicano es una de las ideas que más ha tomado fuerza en el oficialismo. A propósito, Lautaro Carmona también indicó que “el relato debe ser la opinión real que se tiene sobre el proyecto en cuestión. Si la propuesta es peor que la Constitución vigente, el relato debe ser muy directo, sin temores a segundas lecturas. Si no se precisa un cuestionamiento en comparación con lo que hay, francamente puede confundir”.

“Yo voy a bregar porque tengamos un relato directo y esta es responder por qué hace falta una nueva Constitución. La razón es que la actual Constitución sostiene un Estado subsidiario que ha generado dos Chile: el de la élite y la inmensa mayoría que es afectada por este modelo. Si la propuesta que se está haciendo profundiza mucho más el Estado de élite y de minorías, hay que decirlo así. Vamos a oponernos porque esto profundiza aún más el daño. Eso no significa que estamos defendiendo nada, solo decimos la verdad”, complementó el timonel del PC, para luego cerrar con que “la observación que hace Quintana tiene sentido y que no anula lo que digo sobre el relato”.

Por otro lado, desde el Socialismo Democrático, el líder del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, manifestó que “el relato se construyó durante el proceso. El Partido Republicano tuvo la misma actitud que la Lista del Pueblo, pero con corbata. Eso ya instala el relato de que es una Constitución hecha para ellos. La gente no aprueba lo sesgado. El relato consiste en exponer a la ciudadanía el texto y dar cuenta de que es tan extremo como el que hizo la Convención”.

El diputado de la FRVS, Jaime Mulet, quien también estuvo este lunes en La Moneda, planteó una estrategia similar, pero enfocada en ir “desactivando” lo que a su parecer son fallos en la propuesta de nueva Constitución: “Hay que ir desactivando los artículos tramposos que hay en la Constitución. Dicen que van a eliminar las contribuciones a bienes raíces pero cerca del 70% no paga contribuciones a bienes raíces. Otro ejemplo, dicen que pusieron un capítulo medioambiental, pero incorporaron algo que ya está en la ley”.

En La Moneda, manteniendo el diseño de la estrategia trazada, evitaron fijar una postura. Eso sí, los ministros Álvaro Elizalde (Segpres) y Camila Vallejo (Segegob) se refirieron al proceso constituyente.

“Queremos que este tipo de decisiones políticas nos lleven a tener una Carta Magna que represente la diversidad de nuestro país y el sentir ciudadano, como se dijo en algún momento: que pueda unir realmente a nuestro país. Por lo dicho anteriormente, no caeremos en el juego de establecer una especie de contrapunto con el gobierno en esta materia, porque esto es algo que va a definir la ciudadanía”, dijo Vallejo.

Elizalde, por su parte, lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo más amplio: “En alguna medida, creo que se debería haber hecho un mayor esfuerzo para arribar a un texto que representara la diversidad de la sociedad chilena, para no repetir los errores del pasado. Una Constitución debe ser un espacio de encuentro y proyectarse por décadas y para eso debe ser expresión de consenso sustantivo de nuestra sociedad y, por tanto, se debió hacer un esfuerzo adicional en la materia”.