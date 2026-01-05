Postura de la Cámara ante situación en Venezuela: Castro adelanta que diputados podrían proponer una declaración acordada

La captura del líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas militares estadounidenses comandadas por Donald Trump, no ha dejado indiferente a nadie.

En Chile el gobierno rechazó la captura del líder chavista y manifestó “preocupación” por las acciones desarrolladas por Estados Unidos. Desde la oposición, en tanto, han instando a la administración de Gabriel Boric ha tomar una postura “clara, firme y sin ambigüedades” sobre la situación.

Desde el Congreso aún no han manifestado una posición sobre el tema, y es que este lunes recién inician los días hábiles, luego de dos semanas distritales.

En ese contexto, en el Tribunal Calificador de Elecciones, previo a la ceremonia de proclamación de José Antonio Kast, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), adelantó lo que podría ocurrir en el Congreso esta tarde.

Castro planteó que su opinión personal por lo ocurrido no tiene porqué ser igual a la de la Cámara de Diputados. “Una cosa es estar feliz por todos los venezolanos, y otra cosa es la que yo me pueda pronunciar como presidente de la Cámara”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que “la Cámara habla a través de proyectos de resolución y proyectos de acuerdos".

Con ello, adelantó que, “ l o más probable es que hoy día haya proyectos de resolución en la Cámara. Y ahí, a través de los votos, se va a hablar".

Los proyectos de resolución se entienden como declaraciones acordadas de los diputados, donde los parlamentarios pueden sugerir observaciones, las que deben ser votadas por los presentes.