Predominio del Colegio Alemán, universidades de Chile y Católica, y abogados: dónde y qué estudiaron los candidatos

Seis de diez son abogados , tres estudiaron en el Colegio Alemán, cuatro en la Universidad de Chile y otros cuatro en la Universidad Católica.

Ad portas de la inscripción de primarias y en el marco de las campañas presidenciales, las biografías de los candidatos siempre salen al ruedo. Tal es así que en los comicios de 2021 el hecho de que el actual Presidente -entonces candidato-, Gabriel Boric, no se hubiese titulado de abogado de la Universidad de Chile generó controversias y críticas de sus oponentes.

“Por circunstancias de la vida no he podido titularme, espero en algún momento poder hacerlo, pero tengo total tranquilidad respecto a eso (…) Esto no se trata solamente de cartones o títulos, se trata de valores, convicciones y principios”, sostuvo por esos días Boric, inquirido en un programa de televisión.

Con esos antecedentes sobre la mesa, La Tercera revisó las profesiones y los estudios de diez candidatos presidenciales que hoy están en carrera por llegar al sillón de La Moneda.

Evelyn Matthei

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei realizó sus estudios en el Colegio Alemán de Santiago.

Tras vivir en Inglaterra -donde mantuvo estudios de piano- regresó a Chile e ingresó al Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, donde obtuvo el grado de licenciada en Economía en 1979.

Cabe recordar que en 2014 el entonces subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, ingresó un oficio con el objetivo de pedir una aclaración con respecto a los sueldos pagados a Matthei cuando ejerció como ministra de la cartera, por no poseer un título profesional. Finalmente, en el dictamen de Contraloría se reconoció que el grado académico no es homologable a un título profesional, pero se explicó que existe una ley especial para los ministros, en que la asignación profesional puede ser equivalente a la jefatura.

Carolina Tohá

En tanto, la carta del PPD, Carolina Tohá, estudió hasta 3° básico en la Escuela 120 Simón Bolivar. Luego en su exilio en México terminó sus estudios primarios en el Colegio Madrid. Ya de vuelta en Chile terminó su enseñanza media en el Colegio Francisco de Miranda de Santiago.

Posteriormente estudió durante cuatro años (1984-1988) derecho en la Universidad de Chile. Se radicó en Italia en 1989, donde estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Milán, donde el último año obtuvo el grado de doctora en Ciencias Políticas.

José Antonio Kast

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó su enseñanza básica y media en el Colegio Alemán de Santiago .

Luego estudió en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, jurando como abogado en 1991.

Gonzalo Winter

El actual diputado Gonzalo Winter estudió en el Colegio Verbo Divino de Santiago del cual egresó en 2005.

En 2006, ingresó a estudiar Derecho en la Universidad de Chile -donde coincidió con el actual Presidente Gabriel Boric- y juró como abogado , casi 15 años después, el 9 de octubre de 2020.

Johannes Kaiser

Por su parte, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, realizó sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Santiago , de Villarrica, y de Temuco. Terminó su enseñanza media en la Escuela Militar.

En el año 1995 se matriculó en derecho en la Universidad Finis Terrae. No obstante, no continuó sus estudios ahí. Según él mismo ha relatado, para adquirir una visión “universalista” cursó asignaturas de distintas carreras -como ciencias políticas, filosofía, sociología, economía, historia y derecho- en la Universidad de Innsbruck de Austria .

“Yo me inscribí en dos carreras. Ciencias Políticas y Derecho (…) lo que yo hice fue, estando inscritos en esas carreras, tomar ramos de las más distintas carreras porque allá tú tienes rama abierta", sostuvo el año pasado a Puranoticia. Al ser consultado sobre por qué nunca terminó una carrera, Kaiser contestó: ”Porque no quise".

Jeannette Jara

Por varios colegios pasó la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara. Entre los establecimientos están el Liceo A-33 de El Cortijo, hoy llamado Poeta García Lorca; luego por el Colegio San Diego de la misma comuna, también tuvo un paso por el colegio Valentín Letelier y terminó su enseñanza media en el Liceo 4.

En educación superior, Jara se tituló de administradora pública de la Universidad de Santiago. Más adelante obtuvo el título de abogada de la Universidad Central de Chile. Asimismo, es magíster en gerencia pública de la misma Universidad de Santiago de Chile.

Alberto Undurraga

En tanto, el candidato presidencial democratacristiano, Alberto Undurraga, realizó sus estudios básicos y enseñanza media en el Colegio San Ignacio entre los años 1975 y 1986.

Entre 1987 y 1992 estudió ingeniería comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile y entre 1997 y 1998 cursó un Master en Economía Aplicada en la Universidad de Michigan de Estados Unidos.

Paulina Vodanovic

La abanderada del Partido Socialista, Paulina Vodanovic realizó sus estudios de educación básica en la Alianza Francesa y, posteriormente, en el Liceo de Niñas N°1 , desde donde egresó.

Ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, titulándose como abogada en 2003. Luego cursó un magíster en derecho público en la misma casa de estudios.

Ximena Rincón

La abanderada presidencial de Demócratas, Ximena Rincón, egresó del colegio Carmela Romero Espinosa de Concepción .

La actual senadora estudió un año Licenciatura en Historia, en la Universidad de Concepción, y también derecho en la Pontificia Universidad Católica, sede Talcahuano. A mitad de su carrera, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde obtuvo su Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y se tituló como abogada el 9 de junio de 1997.

Jaime Mulet

Por su lado, Jaime Mulet, carta presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, estudió en la escuela San Francisco y en el Liceo A N° 7 de Vallenar y culminó el cuarto medio en el INBA de Santiago .