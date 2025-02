Presidenta del Partido Socialista señala que definirán candidato presidencial después del 16 de marzo

Esta mañana la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, señaló que desde su sector no existe indefinición por candidatos presidenciales pese a no contar aún con nombres claros para las elecciones, asimismo, dejó en claro que no existen presiones desde el PS hacia Michelle Bachelet por candidatura.

En entrevista con radio Duna, Vodanovic abordó la posible candidatura de la expresidenta Bachelet y su posible apoyo transversal desde los partidos de izquierda, a lo cual, la presidenta del PS indicó: “Yo creo que es la persona que en forma amplia representa a toda la coalición y que logra esa unidad”, sin embargo, señaló que van a esperar por definiciones.

Asimismo, tras ser consultada por definiciones desde el PS, señaló enfáticamente: “No hay indefinición, aquí hay definiciones políticas, ¿cuáles? Trabajar en construir las bases programáticas y en la unidad parlamentaria”, asimismo, indicó: “Hay primarias el 29 de junio, y el Partido Socialista lleva candidato, el cual se inscribe el 29 de abril. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de indefiniciones no hay ninguna indefinición y la única indefinición en el caso del Partido Socialista es quién sería el candidato o candidata, y eso lo vamos a definir después del 16 de marzo que es nuestra fecha de la elección interna”.

En ese mismo sentido, subrayó la importancia de establecer unidad y consistencia frente los proyectos políticos, señalando que la multiplicidad de opciones no garantiza ello, como, indicó, sucede en la derecha: “Tienen 5, 6, 7 candidatos, no tienen ninguna posibilidad de tener unidad programática, ninguna. Por lo tanto, el día si pasa cualquiera de esos candidatos a segunda vuelta no necesariamente va a contar con el apoyo de los demás candidatos y ahí está el problema”.