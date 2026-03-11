SUSCRÍBETE
    Política

    Presidenta del Senado tilda de "error político" proyecto de conmmutación de penas y afirma que dará prioridad a sala cuna

    La parlamentaria definió las prioridades bajo su liderazgo y aseguró que no continuará con el proyecto de conmutación de penas de la manera en que éste fue formulado.

    Por 
    Felipe Alcafus
    11 DE MARZO DEL 2026

    Una vez terminado el cambio de mando, la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) dio a conocer que las prioridades legislativas de este periodo serán, entre otras, el proyecto de ley de sala cuna y las medidas de seguridad contra el crimen organizado.

    Respecto al proyecto de ley de sala cuna, la nueva lider de la Cámara Alta afirmó que estará listo en menos de tres meses. “Tenemos un compromiso para que en 90 días tengamos esto como ley, que dejemos de discutir y que lo saquemos una vez”, dijo en conversación con CNN.

    “Sin duda yo haré todo el esfuerzo como presidente del Senado para que esté en el primer lugar de la tabla, en cada una sesión hasta que lo despachemos”, sostuvo.

    En esa misma línea, Núñez aseguró que logrará llegar a acuerdos con la oposición, puesto que los problemas radicaron principalmente en el financiamiento del proyecto, por lo que trabajarán en esos aspectos.

    Por otro lado, sepultó la idea de continuar con el proyecto de conmutación de penas, tal como ingresó. “No va a ser ley el proyecto como está, no lo vamos a despachar así“, aseveró.

    Bajo esta premisa, fue crítica al calificar la iniciativa como un “error político” que debe ser revertido rápidamente. Además, reconoció que se “pretendía tener una legislación para quienes cumplían condenas en Punta Peuco“.

    Por útlimo, reflexionó en torno a las expectativas del “gobierno de emergencia”, considerando que la derecha cuenta con la conducción de ambas cámaras, y remarcó que “si no es ahora, no es nunca”.

    “No hay excusa para no avanzar con celeridad en una agenda que, como dijo el propio Presidente Kast, ojalá pueda tener resultados en 90 días”, concluyó.

