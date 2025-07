Presidente Boric aterriza en Río de Janeiro para participar como invitado en los Brics

El Presidente Gabriel Boric aterrizó este domingo a las 12.19 horas en Río de Janeiro, Brasil, para participar como invitado en la decimoséptima cumbre del Brics.

Allí será recibido por el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Presidente comentó “aterrizamos en Brasil, donde Chile participará por segunda vez como país invitado a la cumbre de líderes de los Brics, para seguir fortaleciendo nuestros vínculos con el mundo y compartir nuestra visión de futuro".

Así, el mandatario intervendrá en dos sesiones de la instancia, que se desarrollará entre este domingo y el lunes 7 de julio.

Esta es la segunda participación de Chile en la cumbre.

La primera instancia a la que nuestro país participó fue en 2014. En esa oportunidad, la Presidenta Michelle Bachelet estuvo en la sexta cumbre del Brics desarrollada en Brasilia.

Ahora bien, la participación de Boric a la cumbre ha sido criticado tanto por la oposición como por algunos sectores del oficialismo. Diversas figuras políticas apuntan a que envía una “mala señal”, puesto que en el Brics participan países como Rusia e Irán, que se encuentran en medio de conflictos bélicos en Ucrania y en Medio Oriente.

Cabe recordar que el foro tiene a 10 miembros: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Etiopía. Además, también participan como socios Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

Pero, por esta oportunidad, el gigante asiático no acudirá a la reunión. El Presidente de China, Xi Jinping, no asistirá a la XVII cumbre de líderes de los Brics. Desde Pekín aún no han aclarado los motivos de esta ausencia.

Créditos: X

En la misma línea, tampoco podrá asistir el Presidente ruso, Vladimir Putin, sin embargo lo reemplazará su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

Cabe destacar que esta instancia, que reúne entre sus naciones a a casi la mitad de la población del planeta y cerca del 40% del PIB mundial, se evaluarán materias de cooperación económica y políticas.