Vodanovic (PS) y Martínez (FA) se distancian de críticas de Quintana (PPD) al programa de gobierno de Jara

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio (FA), y Paulina Vodanovic, timonel del Partido Socialista (PS), marcaron distancia con las declaraciones hechas por el líder del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, respecto al programa de gobierno de la abanderada presidencial del sector, la militante comunista Jeannette Jara.

En entrevista con La Tercera, el senador Jaime Quintana calificó de “mal texto” el programa de gobierno de la candidata del PC. Al mismo tiempo, señaló su tienda se plegará “en plenitud” al comando de Jara en caso de que se sientan cómodos con el programa a ofrecer.

“ No porque Jara haya ganado el programa que ella presentó es un mejor documento (...) Yo aspiro a que no sea ese documento el que nos represente. Afortunadamente, la candidata ya ha dicho que lo que viene es una convergencia programática”, señaló.

De paso, el senador Quintana apuntó contar el gobierno por la poca votación en la primaria, acusando que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, “estuvo totalmente ausente en este proceso, desde el punto de vista de generar las condiciones para un proceso más masivo. Yo no vi un despliegue. El gobierno fue más prescindente que el Servel”.

Matices desde el PS y el FA

Conocidas las palabras de Quintana, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, comentó este domingo que “la posibilidad hoy día es de construir el programa en conjunto. El programa de primera vuelta quedó atrás, tanto el de Jeannette Jara, el de Gonzalo Winter, el de Carolina Tohá y el de Jaime Mulet”.

“Hoy día tenemos que construir en unidad un programa representativo del progresismo, con la visión desde el Socialismo Democrático y del Partido Socialista -en particular por el cual hablo-, en temas muy importantes y que la candidata lo ha señalado”, destacó en la previa de la celebración del aniversario del PC en el Teatro Caupolicán.

“ Yo no hago mansplaining , yo me adhiero a lo que dijo la candidata el día que ella triunfó y habló de crecimiento económico, de relaciones económicas internacionales, de Derechos Humanos, y son esos los temas que nosotros hemos puesto como relevantes anteriormente y que ella misma los hizo suyos en la propia noche del triunfo”, aseveró Vodanovic.

Por otra parte, la presidenta del FA, Constanza Martínez, dijo no conocer en detalle las declaraciones del senador Quintana. Sin embargo, sostuvo que “ naturalmente cuando se abre una nueva fase , donde Jeannette hoy día es la flamante candidata de todo el progresismo, es relevante que se puedan ir recogiendo las distintas experiencias”.

Siguiendo esa línea, destacó la experiencia de la abanderada del sector, afirmando que pudo llevar adelante la reforma de pensiones “aunando voluntades”.

“Vamos a trabajar por la unidad y en eso el proceso programático sin duda es importante y habrá que consolidarlo para poder concitar mayorías y en eso creo que Jeannette es la candidata adecuada para generar esos consensos”, subrayó.

Parlamentarios cuestionan el “fuego amigo” en el oficialismo

Las palabras de Jaime Quintana resonaron entre parlamentarios del Partido Socialista. Al respecto, el diputado Daniel Manouchehri emplazó derechamente al senador. “Ahora es cuando se construye un programa entre todos. Tenemos una candidata como Jeannette Jara que puede ganar y lo que se necesita es unidad, no fuego amigo”, indicó.

“El senador Quintana, que más bien debería hacer una autocrítica, si quiere aportar, que lo haga. Pero si va a seguir disparando, mejor que guarde silencio . Criticar el programa de la campaña no tiene sentido. Y atacar al ministro Elizalde es absurdo. Si vamos a pelear, que sea con la ultraderecha, no entre nosotros”, cerró.

De igual manera, el senador Juan Luis Castro (PS), también abordando los dichos de su par Fidel Espinoza, quien, en diálogo con Radio Biobío, criticó al ministro Elizalde, apuntándolo de ser responsable para evitar que la colectividad tuviera una candidatura propia en el marco de las primarias.

Castro apuntó que “al gobierno lo acusan de incumbencia, de intervencionismo desde la derecha; y algunas aisladas de izquierda dicen que no convocó. ¡Por favor! El ministro del Interior no es el jefe de campaña de nadie, el ministro del Interior asume la jefatura de gabinete de gobierno”.

“Yo no me hago cargo de esas críticas que son injustas, son inadecuadas e inmerecidas para el ministro del Interior”, subrayó. Igualmente, sostuvo que “el gobierno no puede intervenir en una campaña aunque sea del mismo oficialismo, entonces a mí me parece una excusa impropia tratar de sacar los balazos por el lado de que ahora le tocó a un ministro convocar menos y por eso votó menos gente de la que se esperaba. No. La votación de primarias es de responsabilidad de los partidos de gobierno que participaron. Pongamos las cosas en su lugar”.