Jaime Quintana (PPD): “El programa de Jara sigue siendo un mal texto, aunque ella haya ganado… Ahí se juega la elección”

Han sido días duros para el Socialismo Democrático (SD), pero sobre todo para el PPD, el partido de Carolina Tohá. Tras la contundente derrota en la primaria oficialista de la exministra del Interior, el presidente de su colectividad, Jaime Quintana, aborda el escenario que se abre para su coalición y para la candidatura de Jeannette Jara. El mensaje del senador es claro: “Espero que las ideas de Tohá y del SD, que creo son mejores para pasar a segunda vuelta y ganar la elección, estén bien acogidas”.

Además, plantea que Tohá debe mantenerse en la primera línea.

La derrota de Tohá se puede interpretar como un fracaso del proyecto político del SD. ¿Cuál es su lectura?

Las derrotas son lo que son y se asumen. Son oportunidades para mejorar, entre otras cosas, las percepciones de la ciudadanía y también respecto de los liderazgos, sin duda. Esto puede ser una derrota del SD, pero en ningún caso significa su fin.

¿En qué pie quedan?

El SD sigue siendo la mitad de los partidos del oficialismo. Y con el 30% de lo que fue la primaria. Todo el mundo ha aceptado el resultado, hemos honrado nuestra palabra y hemos caminado hacia la opción que corresponde apoyar. Pero eso no significa descuidar ese 30%. No vamos a abandonar el SD, porque sin el SD Jara no pasa a segunda vuelta, son nuestras ideas las que dan garantía de gobernabilidad.

También hubo poca votación, en comparación a la última primaria.

(Álvaro) Elizalde, Interior, estuvo totalmente ausente en este proceso, desde el punto de vista de generar las condiciones para un proceso más masivo. Yo no vi un despliegue. El gobierno fue más prescindente que el Servel.

Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

¿En qué falló la candidatura de Tohá?

Era la mejor candidata que podíamos llevar. Puede que haya algunas definiciones estratégicas que no estuvieron bien afinadas. Por ejemplo, pensamos que los sectores de centro iban a concurrir de manera más masiva a votar, cosa que no ocurrió. Por eso digo: las derrotas son oportunidades de aprendizaje.

¿Tiene que ver con solo una mala lectura del centro? ¿O también subestimaron a Jara?

Ni las encuestadoras ni nadie vio la magnitud de este triunfo arrollador, donde pasaron a llevar a todo el FA, donde los alcaldes no lograron el control de sus votaciones. Esa es otra reflexión relevante que deja esta elección. Por eso aquí hay muchos responsables.

¿Le cabe responsabilidad a la candidata, al comando? Se habló de la falta de carisma.

Hay una responsabilidad del comando, todos pudieron hacer esfuerzos. Pero yo no sé si esto hubiera cambiado cuando el resultado es tan arrollador, tan contundente. Tohá es lo que es, no iba a cambiar su esencia. Es una persona muy preparada y se vieron otro tipo de atributos. Con todo, Jara no es solo un tema de atributos blandos, para ser justo. Ella también tiene definiciones y conocimiento en múltiples materias.

¿Pudo hablar con Tohá tras la derrota?

Sí, hemos conversado. Cualquier campaña es agotadora. Y esta también lo fue. Ella está con la entereza que la caracteriza. Desde luego, ella va a aportar en el ámbito que se requiera.

Ella dijo que dejaría la primera línea política. Imagino que, si lo hace, merma más la situación del SD, ¿o no?

Sí. A ella se le ha transmitido que es el principal liderazgo de nuestro sector, que está vigente. Necesitamos que ella siga participando. Si es la primera línea u otro espacio, es una cuestión que ella tiene que definir.

Jara la quiere en su comando…

Es un tema que se tendrá que conversar.

Usted puso su cargo a disposición. ¿Se sintió responsable?

Yo trabajé hasta el último minuto como presidente de partido, pero también como persona. Me pareció que era prudente poner el cargo a disposición. Pero finalmente no fue tema.

Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

¿No habrá renuncias, entonces?

Todos los sectores del partido dijeron que no, que por ningún motivo.

¿Qué tan complejo es para el SD apoyar a una comunista?

Yo espero que esta no sea la candidatura del PC, yo espero ir más allá y que esta sea la candidatura del progresismo, más aún con el reciente anuncio de Jara de suspender su militancia. Si alguien tenía dudas, ella misma las despejó y, por lo tanto, lo que debe venir ahora es una convergencia programática. Espero que las ideas de Tohá y del SD, que creo son mejores para pasar a segunda vuelta y ganar la elección, estén bien acogidas.

¿No es complejo para los militantes incorporarse al comando de Jara?

Si el PPD se siente cómodo con el programa que se va a ofrecer, no va a tener inconveniente en sumarse en plenitud. El programa de Jara sigue siendo un mal texto, aunque ella haya ganado. Y, por lo tanto, espero que lo que venga sea una convergencia programática.

Usted fue uno de los más duros en campaña sobre el programa de Jara, lo calificó de kirchnerista. ¿Qué señales espera hoy?

No porque Jara haya ganado el programa que ella presentó es un mejor documento. Sigue siendo, en mi opinión, un mal texto. Yo aspiro a que no sea ese documento el que nos represente. Afortunadamente, la candidata ya ha dicho que lo que viene es una convergencia programática. En materia económica, hay que desechar completamente la idea de que el país puede desarrollarse por la vía de la demanda interna (...). Además, las propuestas de Carolina Tohá son, por lejos, las mejores para enfrentar la nueva etapa del crimen organizado y dar continuidad al esfuerzo que ha hecho este gobierno.

¿Espera una señal más concreta? Como cambiar al encargado programático económico, Fernando Carmona.

Hay declaraciones de Carmona que no nos han gustado, afirmaciones que son súper peligrosas. Más que cambiarlo, espero que no sea la única voz, que nuestros economistas tengan la posibilidad de aportar en el programa.

¿En el programa se juega la elección?

Dado que la candidata tiene demasiados atributos personales para llegar a todo el mundo, creo que la diferencia la va a marcar el programa, ahí se juega la elección.

¿Cree que el PC seguirá siendo un flanco en la campaña como fue en la primaria? Daniel Jadue, por ejemplo, adelantó la decisión de la candidata de suspender su militancia.

El PC es probable que siga cada cierto tiempo reafirmando sus ideas. Pero uno sabe lo que es el PC y, por lo tanto, aquí se juega mucho en el carácter del liderazgo de la candidata que pueda arbitrar esas diferencias. Yo creo que Jara lo tiene .

¿Que Jara suspenda su militancia servirá para convencer a los sectores de centro?

Tiene un enorme impacto, tranquilizador para algunos, amplificador para otros, porque te suma a otros sectores (...). El PC tiene mayor vocación de coalición que el FA en 2021, cuando ganó el Presidente Boric.

¿Lo dice por la teoría de los anillos concéntricos del FA?

Tiene que ver con eso justamente.

¿Espera que ella cumpla su palabra de renunciar? Que no gane y después quede en nada la suspensión, ya que esa figura legalmente no existe.

Se puede ganar la elección, pero lo más difícil es gobernar. Evidentemente, la palabra empeñada siempre está presente.

Además de la suspensión de militancia, ¿qué más puede hacer Jara para convencer a la DC?

El programa adquiere más importancia que en otras ocasiones. Justamente para convocar a otros sectores que hoy miran con preocupación el riesgo de polarización y buscan opciones moderadas.

¿Influye lo que haga la DC en el futuro de la centroizquierda?

Es importante el rol que tome la DC. Tienen poco margen para improvisar una candidatura a estas alturas, espero que se sumen a Jara. Nadie quisiera que la DC se quede sola. Yo no veo razones para ver una amenaza en el liderazgo de Jara y desmarcarse de ella.