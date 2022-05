Presidente Boric dice que “le hace sentido” crear una Comisión de Verdad para víctimas de abuso eclesiástico: “El sufrimiento es muy grande”

Este miércoles el Presidente de la República, Gabriel Boric, arribó a su natal Magallanes. Y tras encabezar una sesión del Gabinete Regional de Magallanes -junto a la delegada presidencial Luz Bermúdez- dio un punto de prensa donde abordó temas de contingencia nacional.

Entre los puntos por los que fue consultado está la apertura de una investigación previa canónica contra el sacerdote Felipe Berríos, esto tras recibir una denuncia -el 29 de abril- por “hechos de connotación sexual” realizada por una mujer adulta, lo que habría ocurrido cuando la denunciante era menor de edad.

En ese marco, el Mandatario fue consultado si considera necesario crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas de abuso sexual de conciencia en el poder eclesiástico.

Sobre eso, comenzó diciendo que “en estos casos, independiente quien sea la persona, siempre tenemos que estar del lado de las víctimas. Yo he conversado con algunas agrupaciones de víctimas de abusos por parte de sacerdotes, o personas vinculadas al mundo eclesiástico, que nos han planteado esta alternativa”.

“A mí me parece que esto es algo que tenemos que trabajar en conjunto, me hace sentido. No quiero anunciar algo que ahora, a propósito de esta denuncia, no está suficientemente trabajado pero a mí me hace sentido porque el sufrimiento es muy muy grande”, agregó.

También apuntó que se han visto muchos casos de esta índole, también la Región de Magallanes donde está de visita, “y por lo tanto estoy disponible a que desde el Estado trabajemos en una alternativa que le dé acogida a las víctimas, que las víctimas no se sientan desprotegidas”.

El jefe de Estado también apuntó que es difícil denunciar y que no se trata solo del abuso “es también el encubrimiento y cuando en el encubrimiento hay toda una institución y donde hay una revictimización permanente, y donde más encima el Estado mira para el lado, evidentemente el dolor es mucho mayor. Nosotros tenemos que estar con las víctimas y estoy muy disponible a trabajar con ellos”.

El hecho que involucra a Berríos fue informado a través de un comunicado, y luego de recibir la denuncia “en forma inmediata se activó el protocolo establecido por el Centro de Prevención de Abusos y Reparación (CPR) de la institución”, aseguró la congregación.

La investigación estaría a cargo de la abogada laica, María Elena Santibáñez, y mientras se suspenderá del ejercicio del sacerdocio a Berríos, según dispuso el superior Provincial de los jesuitas, Gabriel Roblero.

Hace un mes y medio el gobierno intentó incorporarlo como asesor en el programa de campamentos., invitación que había venido del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.