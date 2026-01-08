Presidente Boric envía mensaje a Kast para que mantenga la política de trenes en su gobierno: “Chile no se inventa de cero”

Un nuevo mensaje envió el Presidente Gabriel Boric al mandatario electo José Antonio Kast para dar continuidad a políticas actuales en la próxima administración.

Así como este miércoles solicitó dar continuidad al proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso por el megaincendio de 2024, la jornada de este jueves pidió que en el futuro gobierno se mantenga el plan “Trenes para Chile”.

El Mandatario entregó estas declaraciones al encabezar la visita inspectiva y el inicio de pruebas de los nuevos trenes del Tren Limache-Puerto de EFE, donde estuvo junto al subsecretario de Transportes, Jorge Daza; el presidente de EFE, Eric Martin; el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme; y la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto.

“Hemos aumentado en un 30% la cantidad de pasajeros transportados en trenes de EFE, pasando de 51 millones en 2019 a 66 millones en 2025. Después de 18 años, volvió el tren a Puerto Montt con el servicio a Llanquihue”, dijo.

El Jefe de Estado, además, destacó la modernización del ramal Talca-Constitución, las obras del tren a Melipilla, la construcción del puente ferroviario más largo de Chile, en la Región del Biobío. “En total, durante nuestro periodo de gobierno, hemos adquirido 59 nuevos trenes en el país para las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía. Además de 8 locomotoras de última generación que reemplazaron a los equipos ferroviarios de más de 60 años. Por eso, por este camino, a toda máquina vamos a llegar a la meta de 250 millones de pasajeros anuales para el año 2030″.

Fue en ese punto, que Boric dijo: “Me gustaría enviar un mensaje, una sugerencia al próximo gobierno. Que mantenga la política de trenes para Chile”.

“Hemos escuchado algunos cuestionamientos de eventuales futuras autoridades que dicen, por ejemplo, que se podría cancelar el proyecto del tren Santiago-Valparaíso. Esa sería una mala idea, sería una mala decisión, porque Chile necesita más trenes. Y si bien son inversiones de mucha plata, son inversiones en el país de largo plazo, son políticas de Estado, que yo invito a continuar, porque Chile no se inventa de cero”, remarcó.

Finalmente, apuntó que “Chile se construye sobre los andenes que otros recorrieron antes, sobre las vías que otros recorrieron antes, y eso es lo que estamos haciendo con Trenes para Chile”.