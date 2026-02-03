SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    En su visita, entre este martes y el jueves 5 de febrero, el Mandatario recorrerá las comunas de Cochrane, Chile Chico, Cisnes y Río Ibáñez. Posteriormente, el Jefe de Estado visitará Magallanes el viernes 6.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    El Presidente Gabriel Boric inicia este martes una gira por la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, para encabezar una serie de actividades con énfasis en seguridad, salud y conectividad.

    A su llegada a la región, el Mandatario se trasladará hasta Cochrane para inaugurar la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, el Lago Brown y la frontera con Argentina. Más tarde, encabezará la ceremonia de primera piedra de las obras de mejoramiento de la Ruta 7 Sur en el tramo Confluencia-Puente Chacabuco.

    El miércoles 4, en tanto, inaugurará el Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico y participará del primer patrullaje marítimo de la nueva lancha de Carabineros de Chile en la comuna. Posteriormente, en Cisnes, inaugurará el Punto de Posada de Helicópteros del Aeródromo de La Junta, infraestructura clave para facilitar el acceso y conectividad en territorios que impiden el aterrizaje de aviones, e inaugurará la Posta de Salud Rural de Puyuhuapi.

    Boric culminará su gira en Aysén el jueves 5 de febrero en la comuna de Río Ibáñez, donde encabezará la promulgación de la ley que perfecciona los Sistemas Medianos de la Ley General de Servicios Eléctricos y la firma del Plan de Zonas Extremas (PDZE) de la Región de Aysén en el marco de la Política Nacional de Zonas Extremas. Dicha estrategia establece la inyección permanente de recursos en las zonas más aisladas de Chile para atraer inversión y avanzar en descentralización, atendiendo además las condiciones particulares propias del territorio.

    En la gira, el Presidente estará acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; el gobernador de la Región de Aysén, Marcelo Santana; el delegado presidencial regional, Jorge Díaz; alcaldes, alcaldesas y autoridades regionales.

    Posterior a la gira por Aysén, el Mandatario visitará la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, finalizando sus actividades el viernes 6 de febrero.

    Más sobre:Gabriel BoricRegión de AysénSaludSeguridadConectividad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Lo más leído

    1.
    Gobierno evalúa reactivar cónclave oficialista con miras a pendientes legislativos para primera semana de marzo

    Gobierno evalúa reactivar cónclave oficialista con miras a pendientes legislativos para primera semana de marzo

    2.
    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    La historia del divorcio oficialista en tres actos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad
    Chile

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile
    Negocios

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela
    Tendencias

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia
    El Deportivo

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Las cinco figuras de la NBA que pueden cambiar de equipo antes del cierre de mercado

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”
    Cultura y entretención

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”