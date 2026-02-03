Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

El Presidente Gabriel Boric inicia este martes una gira por la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, para encabezar una serie de actividades con énfasis en seguridad, salud y conectividad.

A su llegada a la región, el Mandatario se trasladará hasta Cochrane para inaugurar la primera etapa de la nueva conexión vial entre Río Tranquilo, el Lago Brown y la frontera con Argentina. Más tarde, encabezará la ceremonia de primera piedra de las obras de mejoramiento de la Ruta 7 Sur en el tramo Confluencia-Puente Chacabuco.

El miércoles 4, en tanto, inaugurará el Hospital Dr. Leopoldo Ortega de Chile Chico y participará del primer patrullaje marítimo de la nueva lancha de Carabineros de Chile en la comuna. Posteriormente, en Cisnes, inaugurará el Punto de Posada de Helicópteros del Aeródromo de La Junta, infraestructura clave para facilitar el acceso y conectividad en territorios que impiden el aterrizaje de aviones, e inaugurará la Posta de Salud Rural de Puyuhuapi.

Boric culminará su gira en Aysén el jueves 5 de febrero en la comuna de Río Ibáñez, donde encabezará la promulgación de la ley que perfecciona los Sistemas Medianos de la Ley General de Servicios Eléctricos y la firma del Plan de Zonas Extremas (PDZE) de la Región de Aysén en el marco de la Política Nacional de Zonas Extremas. Dicha estrategia establece la inyección permanente de recursos en las zonas más aisladas de Chile para atraer inversión y avanzar en descentralización, atendiendo además las condiciones particulares propias del territorio.

En la gira, el Presidente estará acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; el gobernador de la Región de Aysén, Marcelo Santana; el delegado presidencial regional, Jorge Díaz; alcaldes, alcaldesas y autoridades regionales.

Posterior a la gira por Aysén, el Mandatario visitará la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, finalizando sus actividades el viernes 6 de febrero.