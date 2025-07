Presidente de ACHM responde a Yáñez: “Los municipios somos aliados, no reemplazos del sistema policial”

Frente a los dichos del ex general de Carabineros, Ricardo Yáñez, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, comentó que “los alcaldes estamos disponibles a contribuir, pero con una mirada de Estado que entienda que los municipios somos aliados, no reemplazos del sistema policial ”.

En una entrevista de La Tercera,Yáñez indicó que “soy un enemigo de las policías municipales” y que “me cuesta creer la irresponsabilidad de alcaldes que envían a estas personas a cumplir tareas de seguridad pública sin tener la preparación”.

Alessandri comentó a La Tercera que “lo que abunda hoy es una sumatoria de acciones desconectadas, sin estrategia ni continuidad y eso, lamentablemente, termina debilitando la respuesta del Estado frente al delito".

“Mucho del diagnóstico que hace el ex general Yáñez no solo me hace sentido, sino que lo comparto. La crisis de seguridad que vive el país se explica, en gran medida, porque no hemos sido capaces de enfrentarla con decisión, con una política pública clara y con liderazgos técnicos sólidos.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) subrayó que “respecto a su mirada sobre la labor municipal en seguridad, también coincido plenamente. Los municipios no buscamos reemplazar a las policías , muy por el contrario, hemos insistido una y otra vez al Congreso que sin un marco normativo robusto, sin recursos permanentes y sin estándares profesionales, lo que estamos haciendo es exponer a nuestros funcionarios y por eso, desde la ACHM hemos planteado cuatro elementos mínimos para que la ley que se discute sobre seguridad municipal no termine siendo un saludo a la bandera ni un riesgo mayor para nuestros funcionarios".

“Por un lado, financiamiento permanente y suficiente, que permita a los municipios contar con equipos profesionales, vehículos, cámaras y programas de prevención eficaces y un marco normativo claro, que defina funciones, protocolos de coordinación con Carabineros y la PDI, y herramientas reales de acción preventiva y disuasiva y en eso la creación de una fuerza de tarea, es muy importante, porque conectaría a todas las instituciones con datos en tiempo real, permitiendo una respuesta planificada, concreta y no improvisada", explicó.

Agregó que “luego, la profesionalización obligatoria de nuestro personal de seguridad, con formación certificada, protocolos, capacitación en derechos humanos y seguro de vida para quienes enfrentan situaciones de riesgo y fundamentalmente, un sistema nacional de información en seguridad municipal, interoperable con las policías y el Ministerio Público, para tomar decisiones con datos reales y coordinar mejor la prevención".

Concluyó añadiendo que “ahora, como reflexión final me pregunto ¿qué ocurriría en el país si los municipios retrocediéramos en el combate a la delincuencia? Probablemente, ese escenario evidenciaría, con hechos, lo que el Estado no ha sabido o no ha podido cumplir en materia de seguridad".