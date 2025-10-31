OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

El mandatario boliviano, Luis Arce, además afirmó que las afirmaciones hechas por el candidato presidencial del PNL son “una torpeza” para sacar provecho electoral y ponen en riesgo la buena relación de su país con Chile.

Por 
Lya Rosen
El presidente de Bolivia, Luis Arce. REUTERS/Claudia Morales Claudia Morales

Luego de que el candidato presidencial chileno del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, prometiera que cerraría la frontera con Bolivia en caso de salir electo, surgieron las reacciones desde el corazón de la política boliviana.

Durante un acto de campaña realizado el martes en la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, y mientras destacaba su plan de seguridad, el también diputado aseguró que, de llegar a La Moneda, “vamos a cerrar la frontera con Bolivia”.

Tras cartón, Kaiser afirmó molesto: “Se acabó el ‘chistecito’ de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”, advirtió entre los vítores de sus partidarios.

Así, tras la crítica a Kaiser del senador electo José Manuel Ormachea, fue ni más ni menos que el presidente de la nación altiplánica, Luis Arce, quien se volcó a las redes sociales para mostrar su malestar ante las afirmaciones del abanderado libertario, calificándolas de inaceptables.

“Las declaraciones del candidato ultraderechista Johannes Kaiser que amenaza con cerrar la frontera Chile-Bolivia son profundamente irresponsables e inaceptables”, aseguró este jueves el mandatario boliviano en su cuenta en la red social X.

A lo que agrego: “Es una torpeza e inmadurez política intentar sacar provecho electoral, poniendo en riesgo la buena relación que con esfuerzo hemos mantenido con la hermana República de Chile durante los últimos años”.

“Desde nuestra posición, siempre apostaremos por la integración de nuestros pueblos, que eligieron el camino de la unidad, el diálogo y la paz para avanzar hacia un horizonte común de bienestar y progreso”, añadió finalmente.

La “recomendación” de Ormachea a Kaiser

Ante las declaraciones del libertario, fue primero José Manuel Ormachea, actual diputado y ahora senador electo boliviano, quien le respondió al candidato chileno, apuntando que “bueno, Kaiser tiene que saber que, en primer lugar, la capital de Bolivia no es La Paz. Él ha dicho, no va a encontrar paz La Paz, la capital de Bolivia. Bueno, pues si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”.

Luego lamentó sus afirmaciones y le recomendó “informarse antes de opinar sobre otros países”, ya que Sucre es la capital constitucional de Bolivia y “cualquier criterio sobre nuestra nación debe partir del respeto y del conocimiento básico de su historia y estructura”.

Declaraciones anteriores de Kaiser

En días anteriores, Kaiser ya se había referido a Bolivia y el control en la frontera, llegando a advertirle el 20 de octubre al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, que si su gobierno no colabora en la reconducción de extranjeros en territorio chileno, adoptará medidas drásticas.

“En la medida en que Bolivia no controle o no ayude al control de frontera, no reciba de vuelta a las personas que deja pasar por su territorio a nuestro país, nosotros aquellas franquicias que van más allá del tratado de Ancón, del tratado de Paz y Amistad con Bolivia, las vamos a reducir a cero”, afirmó en una visita a Concepción.

“Y si es necesario nos vamos a hacer cargo incluso del resto de las disposiciones del tratado. No vamos a permitir que desde Bolivia siga entrando impunemente contrabando, se siga produciendo tráfico de personas. No vamos a permitir que se produzca un hoyo negro de criminalidad en nuestra frontera con Bolivia, y que Bolivia, más encima, utilice el arma de inmigración masiva para desestabilizarnos a nosotros”, agregó.

Más sobre:Johannes KaiserLuis ArcePresidente de BoliviaCierre de FronteraManuel Ormachea

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de protección presentado por Daniel Jadue y lo mantiene fuera de la elección parlamentaria

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana

Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana

5.
Dichos de exfiscal Gajardo activan fuerte parelé del Colegio de Abogados a quienes deterioran el “honor y dignidad de la profesión”

Dichos de exfiscal Gajardo activan fuerte parelé del Colegio de Abogados a quienes deterioran el “honor y dignidad de la profesión”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes
Chile

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

La nueva realidad de la exPenitenciaría

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%
Negocios

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile
Tendencias

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita
El Deportivo

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita

Las múltiples burlas de Lanús contra la U tras el polémico partido en la Copa Sudamericana

El particular análisis de Michael Clark tras la eliminación de la U y la polémica con la ANFP: “A la FIFA, nomás”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro
Mundo

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”