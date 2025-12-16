Presidente de la Comunidad Palestina de Chile fija “líneas rojas” para el próximo gobierno

El presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis, dio los lineamientos que espera que siga el próximo gobierno tras sostener una reunión en la tarde de este martes con el Presidente Gabriel Boric-

Al ser consultado por su opinión sobre el eventual llamado que se estaría alistando entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente electo José Antonio Kast, respondió que "Chile debe mantener su tradición democrática, debe mantener el estándar que ha tenido desde el año 48 a la fecha, debe tener relaciones diplomáticas con todos los países, pero estar, como se dice, en lo que es el derecho internacional humanitario, en el multilateralismo".

Sin embargo, reconoció que “hay ciertas líneas rojas que nosotros no estamos de acuerdo que el próximo gobierno las cruce. Varias. Bueno, obviamente el no protestar por lo que está pasando en Gaza, el no hablar de lo que está pasando en Gaza, no me parece bien, porque esté pasando en Gaza o esté pasando en cualquier otro país, no puede un gobierno estar silencioso y cómplice frente a la masacre humana de lo que pasa hoy en día en Palestina".

También defendió la solución de los dos Estados e hizo hincapié en que en los últimos meses Palestina ha sido reconocida como un Estado por países occidentales. “La verdad es que Chile no puede estar fuera de esa línea. O sea, hoy en día Chile no está, como se dice, encabezando ninguna cruzada a favor de los palestinos. Está haciendo lo que han hecho todos los gobiernos. El gobierno de Gabriel Boric hizo exactamente lo que hizo Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, por ejemplo, reconoció al Estado palestino, un gobierno de derecha“, destacó.

En cuanto a la postura del Presidente Gabriel Boric respecto de la guerra en Medio Oriente entre Israel y Hamas expresó que “él ha hecho todo lo que ha estado en sus manos. Él estuvo en Palestina, conoció la realidad. El hecho de haber conocido la realidad, obviamente le marcó. Yo he viajado con mucha gente, líderes de opinión, gente de la cultura, del arte, de la política. Y una vez que conoces lo que pasa en Palestina, se dan cuenta de la verdad. Y una vez que se dan cuenta de la verdad, te das cuenta de dónde Chile tiene que estar. Tiene que estar en el lado correcto de la historia".

“El tema de Palestina no es un tema complicado. El día que se acaba la ocupación, se acaba el problema de Palestina”, concluyó.