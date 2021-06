Presidente del Colmed insiste en que “estamos viviendo el peor momento hospitalario durante toda la crisis sanitaria de nuestro país”

El presidente interino del Colegio Médico, Patricio Meza, afirmó que “estamos viviendo el peor momento hospitalario durante toda la situación sanitaria del país”, dando cuenta del complejo contexto que está marcado por los nuevos récords de contagios en las últimas semanas. Sólo en esta última jornada se registraron 8.867 nuevos casos, la segunda cifra más alta de toda la pandemia.

“Hoy cuesta mucho conseguir una cama, no solo para los pacientes gravemente infectados por Covid”, sostuvo esta mañana en conversación con Meganoticias.

Meza, también se refirió a la compleja situación que vive el personal de salud. “Hablaba con un colega, por ejemplo, que de los 30 funcionarios técnicos de enfermería que debían llegar a un turno, llegaron menos de la mitad, justamente porque ellos también están muy tensionados, están gravemente enfermos. (…) Hoy la situación sanitaria es compleja, es muy seria”.

Además, insistió en la necesidad de ayudas sociales para que las personas puedan cumplir las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria. “Ese drama lo podemos solucionar con las ayudas sociales que el gobierno podría aportar, justamente, para que estas personas puedan suspender un tiempo más su labor habitual, para que puedan, primero, resguardar la salud propia, puedan colaborar también en la mantención de la salud colectiva”.

Nuevas estrategias para la crisis sanitaria

El presidente subrogante también se refirió a la salida del Colmed de la Mesa Social Covid-19 a fines de mayo, luego de las críticas hacia el Gobierno por no consultar medidas relevantes con el conglomerado a pesar de su participación en la Mesa. Según explicó, “el objetivo del Colegio Médico al retirarse de la Mesa Social no es quebrar nada, sino que es entender que nuestra participación en la Mesa Social no está dando los frutos en el manejo de la pandemia que nuestro colegio considera que son los adecuados”.

En respuesta a esta decisión, actualmente desde el Colmed están trabajando en un documento para plantearle al Gobierno diferentes estrategias sanitarias sobre cómo enfrenar la pandemia, con opiniones elaboradas por diferentes especialistas en la materia. “Estamos trabajando en un documento que recoja todas esas opiniones para planteárselo al Presidente de la República”, aseguró, y agregó que “durante todo el finde semana estamos en reuniones permanentes para elaborar el documento y lo vamos a entregar lo antes posible durante la próxima semana”.