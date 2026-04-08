Presidente Kast se realizará test de drogas este miércoles

Este miércoles, a las 10 de la mañana, el Presidente José Antonio Kast acudirá a un laboratorio de toma de muestras para realizarse un test de droga, el primero desde que asumió en La Moneda y en medio de una ofensiva de la oposición debido a que los ministros aún no se realizan el examen.

Lo anterior, en un contexto en el que -acusan- existe una ley permanente que lo exige para todos los miembros del gabinete, algo que desde el gobierno afirman que se debería concretar en los próximos días.

“Todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio, al momento de asumir su cargo, deberán someterse a un examen de consumo de sustancias", dicta la Ley N° 21.806.

Así, en la instancia -donde se realizará un test de pelo- el Mandatario también aprovechará de anunciar una serie de medidas en la materia, para reforzar la agenda en transparencia de su administración.

El tema, en todo caso, no es una sorpresa. Y es que durante el periodo de traspaso una de las exigencias que se estableció para las futuras autoridades fue justamente la realización de un test para determinar un eventual consumo de sustancias ilícitas. Uno de los filtros para definir quienes llegarían finalmente al gobierno.

Por lo mismo, en los últimos días dentro de La Moneda ya se hablaba de que los distintos exámenes deberían realizarse a la brevedad. En específico un examen de pelo que -explican- es más preciso que otros como los de sangre y orina.