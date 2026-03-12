SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente Kast: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”

    En medio del lanzamiento de la cátedra Presidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, Kast señaló: "Si hacemos las cosas bien podemos recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró" el exmandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago, 12 de Marzo 2026. Catedra UDD Presidente Sebastian Pinera Echenique Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Por cerca de 20 minutos, el recién asumido Presidente José Antonio Kast entregó un discurso en honor al exmandatario Sebastián Piñera, a propósito del lanzamiento de una cátedra con su nombre en la Universidad del Desarrollo (UDD).

    En su alocución, el Jefe de Estado repasó su relación con el exmandatario, destacó los hitos de sus dos gobiernos y saludó a la familia Piñera-Morel y sus excolaboradores que se encontraban presentes.

    Asimismo, destacó la figura de varios asistentes, entre ellos el expresidente Eduardo Frei, la excandidata presidencial Evelyn Matthei, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    “Quiero saludar a la señora Cecilia (Morel) en primer lugar, a cada uno de sus hijos. Gracias también al presidente Frei, a la señora Martita y a sus hijas. Luego también a Evelyn Matthei, gracias por ese gesto patriótico que tuviste el primer día”, comenzó señalando Kast.

    “Veo también a muchos colaboradores del presidente Piñera y la primera dama. A cada uno de ustedes, gracias por estar aquí”, continuó.

    El ahora exrepublicano procedió su discurso con un comentario que sacó risas y aplausos en el público: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá (...) hay que decirlo porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera”.

    Dicho eso, reconoció: “No siempre compartimos y fuimos tan cercanos con el presidente Piñera, nos enfrentamos en una contienda electoral y también en algunos momentos de diferencias políticas y las tuvimos y no las ocultamos y yo creo que eso también es sano. Pero también es cierto que esas diferencias nunca nos impidieron reconocer algo esencial, que ambos concebimos el servicio público como una forma de compromiso y amor por Chile”.

    “Mi presencia aquí, por lo tanto, no es un mero acto protocolar, sino un testimonio profundo de respeto hacia quien siempre puso a Chile por delante de cualquier otro interés”, continuó.

    En esa línea, aseguró: “Para poder hoy día recuperar y tener la oportunidad de construir una nueva era tenemos una oportunidad, no está garantizado, pero si hacemos las cosas bien podemos recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró el presidente Piñera”.

    Mención a Machado

    En la mitad de su discurso, Kast destacó la presencia de Machado y arremetió contra Nicolás Maduro.

    “Aquí tenemos a una mujer grande (...) en un país donde prima la tiranía, el odio, la opresión, la migración forzada, una mujer saca adelante el alma de la patria. Así que, María Corina, muchas gracias por tu presencia, por tu trabajo permanente, creo que es con justo reconocimiento tu premio Nobel, y fue increíble que estuvieras allá, y que hoy día puedas recorrer el mundo gritando libertad para tu Venezuela querida”, dijo.

    “Estoy seguro que el presidente Piñera estaría muy contento, muy feliz. Creo que está muy feliz de allá arriba”, acotó y agregó: “En los momentos de mayor peligro en nuestra región, él también fue muy claro, él siempre habló de dictadura, y de esa dictadura dura, que también nos costó, porque fue y allá no perdonan. Pero hoy día el que causó el mayor drama está bien guardado, a buen resguardo, como dirían estar varios otros tiranos y dictadores”.

    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Por otro lado, ya a minutos de finalizar, Kast destacó también la presencia de Ricardo Lagos Weber aludiendo a su padre el expresidente Ricardo Lagos: “Gracias Ricardo por estar aquí presente. Tu padre trajo modernidad al Estado, así que ahora ya no pasaste desapercibido, y también esperamos tu gentil colaboración en varios temas que son interesantes para el desarrollo de nuestra patria. El cuidado del medio ambiente es una de tus ocupaciones, así que ahí estaremos buscándolos, a ti, a Guido (Giradi), a varios más”.

    Más sobre:José Antonio KastSebastián Piñera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta

    Cámaras inoperativas y multas sin aplicar: Contraloría detecta deficiencias en ocho municipios de la RM y cuatro en Biobío

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Comisionado Soto llega a la Macrozona Norte: “Obtener el control de nuestra frontera es una prioridad absoluta”

    Lo más leído

    1.
    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    2.
    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    3.
    Kast afirma en su primer discurso que “encontramos un país peor de lo que podíamos imaginar” y traza ruta para “recuperar lo que se perdió”

    Kast afirma en su primer discurso que “encontramos un país peor de lo que podíamos imaginar” y traza ruta para “recuperar lo que se perdió”

    4.
    Senadora Balladares (RN) plantea que “ni el Senado ni la Cámara tienen unas mayorías claras”

    Senadora Balladares (RN) plantea que “ni el Senado ni la Cámara tienen unas mayorías claras”

    5.
    Evelyn Matthei, la gran ausente en el cambio de mando

    Evelyn Matthei, la gran ausente en el cambio de mando

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío
    Chile

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    Cámaras inoperativas y multas sin aplicar: Contraloría detecta deficiencias en ocho municipios de la RM y cuatro en Biobío

    Presidente Kast: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta
    Negocios

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Ana Holuigue en la próxima junta

    Ministra de Salud presenta a César Oyarzo como nuevo director de Fonasa

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    La dura reacción de Manuel Pellegrini tras la nueva derrota del Betis: “Hay cierto desánimo en el equipo”
    El Deportivo

    La dura reacción de Manuel Pellegrini tras la nueva derrota del Betis: “Hay cierto desánimo en el equipo”

    Daniel Garnero aborda el conflicto entre Matías Palavecino y Clemente Montes en la UC: “Tenemos que ser más inteligentes”

    Europa League: Betis cae en su visita a Panathinaikos e hipoteca sus opciones de meterse en los cuartos de final

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva
    Mundo

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta