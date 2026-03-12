Presidente Kast: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá”

Por cerca de 20 minutos, el recién asumido Presidente José Antonio Kast entregó un discurso en honor al exmandatario Sebastián Piñera, a propósito del lanzamiento de una cátedra con su nombre en la Universidad del Desarrollo (UDD).

En su alocución, el Jefe de Estado repasó su relación con el exmandatario, destacó los hitos de sus dos gobiernos y saludó a la familia Piñera-Morel y sus excolaboradores que se encontraban presentes.

Asimismo, destacó la figura de varios asistentes, entre ellos el expresidente Eduardo Frei, la excandidata presidencial Evelyn Matthei, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

“Quiero saludar a la señora Cecilia (Morel) en primer lugar, a cada uno de sus hijos. Gracias también al presidente Frei, a la señora Martita y a sus hijas. Luego también a Evelyn Matthei, gracias por ese gesto patriótico que tuviste el primer día”, comenzó señalando Kast.

“Veo también a muchos colaboradores del presidente Piñera y la primera dama. A cada uno de ustedes, gracias por estar aquí”, continuó.

El ahora exrepublicano procedió su discurso con un comentario que sacó risas y aplausos en el público: “Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá (...) hay que decirlo porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera” .

Dicho eso, reconoció: “No siempre compartimos y fuimos tan cercanos con el presidente Piñera, nos enfrentamos en una contienda electoral y también en algunos momentos de diferencias políticas y las tuvimos y no las ocultamos y yo creo que eso también es sano. Pero también es cierto que esas diferencias nunca nos impidieron reconocer algo esencial, que ambos concebimos el servicio público como una forma de compromiso y amor por Chile”.

“Mi presencia aquí, por lo tanto, no es un mero acto protocolar, sino un testimonio profundo de respeto hacia quien siempre puso a Chile por delante de cualquier otro interés”, continuó.

En esa línea, aseguró: “Para poder hoy día recuperar y tener la oportunidad de construir una nueva era tenemos una oportunidad, no está garantizado, pero si hacemos las cosas bien podemos recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró el presidente Piñera”.

Mención a Machado

En la mitad de su discurso, Kast destacó la presencia de Machado y arremetió contra Nicolás Maduro.

“Aquí tenemos a una mujer grande (...) en un país donde prima la tiranía, el odio, la opresión, la migración forzada, una mujer saca adelante el alma de la patria. Así que, María Corina, muchas gracias por tu presencia, por tu trabajo permanente, creo que es con justo reconocimiento tu premio Nobel, y fue increíble que estuvieras allá, y que hoy día puedas recorrer el mundo gritando libertad para tu Venezuela querida”, dijo.

“Estoy seguro que el presidente Piñera estaría muy contento, muy feliz. Creo que está muy feliz de allá arriba”, acotó y agregó: “En los momentos de mayor peligro en nuestra región, él también fue muy claro, él siempre habló de dictadura, y de esa dictadura dura, que también nos costó, porque fue y allá no perdonan. Pero hoy día el que causó el mayor drama está bien guardado, a buen resguardo, como dirían estar varios otros tiranos y dictadores”.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Por otro lado, ya a minutos de finalizar, Kast destacó también la presencia de Ricardo Lagos Weber aludiendo a su padre el expresidente Ricardo Lagos: “Gracias Ricardo por estar aquí presente. Tu padre trajo modernidad al Estado, así que ahora ya no pasaste desapercibido, y también esperamos tu gentil colaboración en varios temas que son interesantes para el desarrollo de nuestra patria. El cuidado del medio ambiente es una de tus ocupaciones, así que ahí estaremos buscándolos, a ti, a Guido (Giradi), a varios más”.