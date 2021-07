Primarias 2021: Candidatos cierran sus campañas de cara a los comicios de este domingo

Restan horas para las elecciones primarias de este domingo 18 de julio, donde se definirá a los dos candidatos que representarán a Apruebo Dignidad y Chile Vamos en la carrera a La Moneda.

Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC) se medirán como los únicos candidatos de oposición inscritos en primarias legales -luego de que fracasaran los intentos por unos comicios opositores amplios-, mientras que en el oficialismo (Chile Vamos) son cuatro los candidatos que figuran en la papeleta: Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (Ind).

Un proceso electoral que convoca a votar a aquellos militantes de partidos inscritos en el proceso, quienes solo pueden sufragar en su respectivo pacto, y a independientes, quienes pueden optar por votar en la primaria de Chile Vamos o en la de Apruebo Dignidad. Quienes estén inscritos en colectividades que no son parte de estas primarias, no están habilitados.

Según recordó el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, en esta oportunidad habrá una papeleta única en la que se debe marcar solo una preferencia, de lo contrario, el voto quedará nulo. También precisó que, independiente de la fase en que se encuentre cada comuna, no se requiere ningún permiso de movilidad, solo el carnet de identidad. Agregó que “vamos a tener los mismos horarios preferentes -14 a 18 horas- y las mesas de votación, al igual que en los comicios anteriores, estarán abiertas entre las 8 y 18 horas”. Las personas habilitadas para votar en el extranjero pueden participar.

De cara a la elección del domingo, los seis candidatos realizaron este jueves diversas actividades como cierre de sus campañas.

Apruebo Dignidad

El diputado de Convergencia Social, y candidato único del Frente Amplio, Gabriel Boric, realizó su cierre de campaña en la Región de Valparaíso, con actividades en Quintero, Viña del Mar y Quilpué.

Para comenzar, participó de un desayuno con la comunidad de Quintero y Puchuncaví, que se ha visto afectada por la contaminación, para conversar propuestas medioambientales. A eso del mediodía, se dirigió a la ciudad jardín para reunirse con el Consejo de Jóvenes de Todas las Generaciones, y a las 18 horas cerraba la jornada con un “arengazo” en la Plaza Vieja de Quilpué.

Boric también hizo un llamado a los independientes, para que acudan a votar. “Seguramente de la primaria de Apruebo Dignidad va a salir el próximo Presidente de Chile y, por lo tanto, a todos los independientes decirles que pueden participar en nuestra primaria. Me parecen inconducentes las polémicas de último minuto, vamos a seguir trabajando juntos con Daniel después del 18 de julio (...) Sigue intacto el compromiso, nosotros las alianzas las respetamos. Para poder cambiar Chile se requiere construir confianzas que perduren en el tiempo y que no van a ser minadas por una elección que está siendo muy competitiva y que yo espero que ganemos el 18”, dijo Boric desde Quintero, aludiendo así a las tensiones que marcaron los últimos días de campaña con Jadue.

Jadue, alcalde de Recoleta y candidato del Partido Comunista fue, en calidad de jefe comunal, al lanzamiento de la Óptica Popular Online junto a la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), instancia en la que dijo: “si hay algo que este país tiene absolutamente claro es que no quiere otro gobierno de derecha. No quiere nada con esta alianza que ha sido el peor gobierno de Chile (...) No tengo dudas de que en nuestra primaria va participar mucha más gente que en la otra primaria, que no tiene nada que ofrecer. Y no tengo dudas de que el domingo nos vamos a fundir en un abrazo (con Boric) porque más allá de las diferencias de campaña, tenemos un proyecto en conjunto”.

En la mañana también participó de un desayuno con mujeres del sindicato de trabajadoras de Patronato, y cerca de las 14 horas recibió el apoyo de funcionarios de la salud en el frontis de la exPosta Central. En horas de la tarde rindió homenaje al expresidente socialista Salvador Allende, junto a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC). Para las 20 horas estaba convocada una caravana en apoyo a Jadue y su respectivo cierre de campaña.

Chile Vamos

Joaquín Lavín, el candidato UDI que se postula por tercera vez como Presidente de la República; informó que cerrará su campaña de primarias al mediodía en la comuna de Las Condes, el municipio en el que se desempeñó como alcalde.

“La posibilidad de hacer cambios profundos y que nuestro país vuelva a ser tierra de oportunidades para las familias chilenas, eso está en juego. Y para eso tenemos que transitar un camino unidos. En paz, conversando, reconociendo lo bueno en el otro, con acuerdos, sin descalificaciones, con acuerdos, sin violencia. Eso es lo que quiero para Chile y lo que he recogido en las últimas semanas. (...) O vamos a votar el domingo o no nos quejemos después. No es lo mismo perder una elección con Lagos o Bachelet, que entregarle Chile a Daniel Jadue. Ha dicho que legalizaría no solo la marihuana, si no también la cocaína y pasta base. Que indultaría al asesino de Jaime Guzmán. Que dejaría morir a las pymes. Que si alguien se toma una propiedad, no lo va desalojar. Que va permitir el aborto libre y desmilitarizar La Araucanía. No queremos ese Chile”, dijo Lavín desde la Casona Santa Rosa.

En tanto el exministro de Defensa y carta de RN y el PRI, Mario Desbordes, si bien comenzó esta mañana con un banderazo en la Plaza Baquedano, optó por Viña del Mar para concluir su campaña en compañía de militantes y simpatizantes con su candidatura.

“Estamos construyendo una derecha social con corazón, con calle, una derecha que conoce a la gente, que entiende a las personas, que vive el día a día junto a todos los chilenos, y por eso somos capaces de caminar por la calle y proponer soluciones a los problemas del día a día. (…) Estamos en la Plaza Baquedano, hubo mucha violencia, pero también miles de personas que se manifestaron pacíficamente pidiendo y exigiendo soluciones a pensiones, salud, educación, entre otros. Por ellos, a seguir trabajando. Estamos al debe”, dijo Desbordes.

“He demostrado que en momentos de crisis me la puedo, puedo lograr acuerdos, pero además creo que quien asuma como Presidente el 11 de marzo, va tener una tarea gigante, porque la nueva Constitución no va resolver los problemas de la gente, y quien asuma tiene que llevar adelante las reformas necesarias”, añadió desde Viña del Mar llamando a votar “Por el Chile que queremos”, su lema de campaña.

Ignacio Briones, exministro de Hacienda y representante de Evópoli, también eligió salir de la capital. La ciudad de Talca vio su cierre de campaña en la mañana, y en la tarde fue el turno de Santiago, donde cerró la actividad con un guiño al cantante argentino Gustavo Cerati, con un “Gracias totales” en compañía de su padre y su esposa.

“Definimos el punto de partida de un nuevo ciclo. No están en juego los próximos 4 años, si no los próximos 30. Hay dos proyectos acá, uno que cree en la libertad y quiere apoyar a los emprendedores, levantar la economía y hacer reformas profundas. Y el otro que busca limitar las libertades, que busca ampliar el Estado con promesas mágicas y sueños refundacionales que no son posibles y quieren engañar a las personas. Queremos trabajar con unidad y tendiendo puentes con otros sectores. El ciclo que viene exige diálogo y trabajo duro”, dijo Briones desde el Maule.

“Es momento de dejar el tironeo entre izquierda y derecha. (...) Dejemos de estar en preocupados de los intereses de los políticos en vez de los intereses de las personas”, añadió desde la capital.

El candidato independiente de Chile Vamos y exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, comenzó con un banderazo en Av. Ossa y realizará su cierre de campaña en el Parque Metropolitano de Santiago sin entregar mayores detalles.

“Hoy cerramos nuestra campaña, una construcción colectiva con miles de voluntarios en todo Chile, comprometidos en luchar por una política y un futuro distinto”, adelantó en la mañana través de Twitter, y no fue sino hasta cerca de las 18 horas que realizó su actividad de cierre.

“Vamos a defender el país y lo que se ha hecho, pero no nos conformaremos. Haremos cambios, pero no permitiremos que gane la violencia. Estamos los que queremos y creemos en el cambio, pero el cambio bueno y positivo que incluye a todos. (…) Este es el comienzo de la pregunta ¿Quiénes son ustedes? A la que la respuesta es ‘Somos los millones que en 30 años más vamos a hablar de Chile con orgullo. Diremos que construimos una patria justa y buena. Que derrotamos la violencia. Que no nos importaba defender lo que creíamos, y que lo hicimos con orgullo nivelando la cancha hacia arriba, pero sin odio, sin violencia, en colaboración”, dijo Sichel en el Parquemet.