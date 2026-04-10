Primer informe de auditoría al Estado arroja que más de 2.500 funcionarios se incorporaron a plantas de servicios durante últimos meses de gobierno de Boric

Este viernes, en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal impulsado por el gobierno, se presentó el primer informe sobre el uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos entre el año 2025 y el 10 de marzo de 2026.

Se trata de un levantamiento de información en cinco áreas clave: transferencias y convenios, compras públicas, contratos de relevancia fiscal, gestión de personas y ejecución presupuestaria.

Según señalan desde el gobierno, estos resultados servirán de base para futuras auditorías y eventuales acciones de mejora o determinación de responsabilidades.

En concreto, los hallazgos destacados en este primer informe son:

1. Transferencias y convenios por montos superiores a USD 140 millones, asignados a entidades con menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.

2. Patrones de contratación que podrían ser indicativos de fragmentación de compras, como, por ejemplo: más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante modalidad de “Compra Ágil” en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día.

3. Más de 1.000 contratos suscritos entre julio 2025 y febrero de 2026, con compromisos fiscales de mediano y largo plazo.

4. Incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año 2025.

5. Más de 1.000 convenios terminados y pagados íntegramente con montos no rendidos totales que superan los USD 50 millones.

6. Identificación de cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de 1.000 casos con una extensión de más de un año.

7. Reparticiones con traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata en los meses finales del período anterior.

8. Asignación de recursos por montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes.