Política

“Proyectos políticos distintos”: RN blinda a Mario Desbordes y remarca distancia con Johannes Kaiser

La polémica surgió tras las declaraciones entregadas por Desbordes en el podcast de La Tercera “Cómo te lo explico”, en donde mostró dificultades para apoyar al abanderado del Partido Nacional Libertario en una eventual segunda vuelta.

Por 
Sebastián Escobar F.
Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Renovación Nacional (RN) defendió a su militante, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, después de que fuera tildado como un “octubrista de derecha” por el candidato presidencial, Johannes Kaiser (PNL).

La polémica surgió tras las declaraciones entregadas por Desbordes en el podcast de La Tercera “Cómo te lo explico”, en donde planteó dudas para apoyar a Kaiser en un eventual balotaje.

“No me gustan muchas de sus posturas ni de sus planteamientos”, indicó.

Mario Desbordes en el primer capítulo de "Cómo te lo explico".

Además, Desbordes profundizó en su crítica al abanderado presidencial del PNL, señalando: “Este invento que han hecho (desde su partido) de la agenda 2030, transformándola en un demonio, desinformando a la ciudadanía, mintiéndole... el negacionismo al cambio climático me parece grave".

La respuesta de Johannes Kaiser no tardó en llegar, esta vez en el programa CNN Prime, donde indicó: “Yo no soy un octubrista de derecha, así que no me sorprende que él se ponga en una situación de votar de manera distinta".

“Él dijo en algún momento que él era un octubrista de derecha. Entonces, bueno, si me quiere agarrar para el palanqueo, le recuerdo a él que lo podemos agarrar también para el palanqueo de vuelta", comentó.

Posteriormente, Desbordes replicó: “Yo quiero decirle a la ciudadanía que vota por la centro-derecha y sobre todo a los que no queremos que Jeannette Jara sea Presidenta. Yo no quiero que Jara sea Presidenta. A diferencia de algunos de la familia Kaiser, a mí no me da lo mismo. Yo no prefiero que gane alguien comunista con tal de que no gane el de la derecha que no me gusta“.

“En ese escenario objetivamente todas las encuestas nos muestran que el señor Kaiser está muy estrecho en la elección con Jara y, por lo tanto, el que vote por Kaiser en primera vuelta tiene que estar muy consciente de que abre la posibilidad de que termine siendo Jara la Presidenta de la República. Los otros dos candidatos son muy competitivos y yo estoy con Matthei a full en esto y por eso también probablemente él se molesta porque considero que es un tremendo riesgo que él pase a segunda vuelta“, sumó el jefe comunal.

Distancia y respuesta desde RN

Al respecto, este sábado, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, señaló: “Lo que dice Mario Desbordes es solamente constatar un hecho. Nosotros representamos dos proyectos políticos muy distintos”.

Asimismo, amplió las distancias con el candidato del PNL: “Nosotros representamos un proyecto de centro derecha mucho más amplio, diverso, tolerante con la diferencia, disponible a llegar a acuerdos y a conversar en beneficio del país. Nosotros no vemos eso en la candidatura de Kaiser”.

Por último, declaró que “solamente dice algo que él mismo constató cuando se negó a ir con nosotros, por ejemplo, a una elección primaria diciendo que teníamos proyectos políticos distintos, entonces ahora que pongan duda el hecho de que se le diga que no lo apoyaríamos, me parece un poco extraño”, concluyó el parlamentario.

