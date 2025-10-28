SUSCRÍBETE
Cómo te lo explico: el nuevo podcast que desmenuza la política y entrega datos claves

El espacio es conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, quienes abordarán los hechos políticos más relevantes, tendrán invitados que analizarán el escenario electoral y a sus protagonistas. El primer capítulo se estrenará este jueves, a las 20.00, y también estará disponible en las plataformas de La Tercera.

Helen MoraPor 
Helen Mora

En 2019, en plena gira presidencial de Sebastián Piñera, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena se conocieron y desde ahí quisieron trabajar juntas.

Así, con miras a abordar la política, analizar la contingencia y también el escenario electoral, nace Cómo te lo explico, un podcast que busca contar cómo se toman las decisiones, quiénes están involucradas en ellas y de qué manera impactan a las personas en su día a día, de forma simple.

El espacio tendrá diversos invitados que conversarán sobre las noticias de la semana y para proyectar los escenarios que vienen, entre ellos: analistas, figuras políticas y autoridades en ejercicio.

El podcast contempla una temporada de 12 capítulos y será conducido por la destacada periodista de CNN Chile, Mónica Rincón; y la subeditora de Política de La Tercera y coautora del libro Piñera en Jaque, Paula Catena.

El primer episodio será estrenado este jueves a las 20.00 horas por La Tercera.com y por las plataformas de Spotify y YouTube de Cómo te lo explico.

Las siguientes ediciones serán emitidas todos los jueves a la misma hora.

