Proyectos que habilitan sistema de voto no presencial para pacientes con coronavirus avanzan en el Congreso

Este martes, las comisiones de Constitución y de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados aprobaron dos iniciativas que buscan habilitar el voto no presencial para pacientes con coronavirus y otros grupos de la sociedad que no pueden asistir a las urnas el día de la elección.

Las iniciativas fueron discutidas en las respectivas instancias a 40 días de que se realice el plebiscito. Sin embargo, a principios de mes el gobierno descartó que se pudiese realizar una modificación legal que permitiera a los contagiados con Covid-19 participar de los comicios programados para este 25 de octubre.

Si bien el Servicio Electoral insistió en un principio en que aún había tiempo y que no se podía “renunciar” a buscar alguna fórmula que permitiera la participación de este grupo en el referéndum, el 31 de agosto el organismo cerró la puerta definitivamente y apuntó a que el Ejecutivo se negó a patrocinar alguna iniciativa en esta línea.

Por lo tanto, se espera que estos proyectos zanjen el tema para las elecciones fijadas para 2021.

Voto por correo

Durante la jornada, la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca habilitar el voto mediante correo para quienes -por distintas razones- tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación.

La idea de legislar la iniciativa presentada por la diputada Andrea Parra (PPD), fue respaldada este martes por siete votos a favor: Parra, Daniella Cicardini (PS); Marcela Hernando (PR); Catalina Pérez (RD); Raúl Saldívar (PS); Alexis Sepúlveda (PR) -en reemplazo de Pedro Velásquez- y Joanna Pérez (DC).

Por su parte, seis parlamentarios se abstuvieron: los RN Bernardo Berger, Andrés Longton, Karin Luck; Andrés Molina (Evópoli) y los UDI Celso Morales y Renzo Trisotti.

Previo a su votación, la diputada Parra recalcó la participación en la discusión del ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg en la sesión de ayer y aseguró que “se vio abierto a apoyar el proyecto”. En la instancia, el secretario de Estado expresó que el gobierno está disponible para convocar a una mesa técnica que revise un mecanismo para que quienes no puedan asistir de manera presencial a las urnas, puedan votar en las elecciones del 2021.

En la sesión de hoy, el gerente general de Correos de Chile, José Luis Rodríguez, afirmó que ya han sostenido reuniones con el Servel para adelantarse “a la eventual aprobación de este proyecto de ley y para, desde un principio, coordinar las acciones y detalles necesarios para que el proceso sea exitoso”. Sin embargo, advirtió que no es conveniente “avanzar en algo como esto con menos de dos meses de anticipación".

Reforma que habilita sufragio no presencial

En paralelo, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discutió una iniciativa que busca “la habilitación de un sistema de sufragio especial no presencial, para evitar el riesgo de contagio de Covid-19 en procesos electorales”.

En la instancia, los parlamentarios de oposición mostraron su molestia hacia el gobierno, por no patrocinar un proyecto que permitiera a los pacientes con coronavirus y a otros grupos de la sociedad sufragar en los comicios del próximo 25 de octubre.

Uno de ellos fue el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric. "Me parece inaceptable la desidia con la que se ha abordado este tema. Hemos planteado iniciativas hace más de dos meses y no se han adoptado las medidas correspondientes (...) Lo que está haciendo el Servel y el ministro es negar el derecho a voto a quienes pueden ejercerlo”, sostuvo el legislador, quien no cerró la puerta a que el tema pudiese resolverse para la elección de octubre.

Sin embargo, durante la sesión, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, insistió en que el gobierno está trabajando en alternativas para presentar al Congreso para que la mayor cantidad de personas puedan votar, pero descartó que esto pudiese aplicarse en el plebiscito. “Esto requiere de una norma, que es lo más fácil, sino además que se implemente bien (...) lo que requiere de sentarnos a conversar cómo lo llevamos adelante”, sostuvo.

En tanto, el parlamentario de la UDI, Juan Antonio Coloma, expresó que esta iniciativa debe contemplar no solamente a los contagiados en el contexto de la pandemia, sino también para otros grupos de la sociedad “no puedan ir a votar”, convirtiéndose en una medida permanente.

Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad y será discutido en sala.