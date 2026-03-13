PS expresa rechazo a indultos anunciados por Kast para uniformados condenados por causas del estallido social

El Partido Socialista expresó su preocupación y rechazo ante el anuncio del Presidente José Antonio Kast de impulsar indultos a uniformados condenados por causas de derechos humanos en el contexto del estallido social de 2019.

Mediante una declaración pública, la colectividad de oposición apuntó que resulta “inconcebible que se pretenda dejar en la impunidad hechos de extrema gravedad, acreditados por los tribunales, en los que agentes armados actuaron al margen de la ley y provocaron daños irreparables a ciudadanos y ciudadanas. Entre las víctimas de estos actos se encuentran incluso dos actuales parlamentarios en ejercicio -Fabiola Campillai y Gustavo Gatica- quienes sufrieron la pérdida de la visión como consecuencia directa de la violencia ejercida”.

En el texto, agregan que “el indulto a quienes han sido condenados por estos delitos constituiría una señal profundamente equivocada para el país. No solo debilitaría la confianza en las instituciones, sino que además pondría en cuestión el principio fundamental de que nadie está por sobre la ley”.

“Resulta particularmente contradictorio que quien hizo de la consigna ‘aplicar la ley’ uno de los ejes centrales de su campaña presidencial, hoy pretenda utilizar sus atribuciones para favorecer a quienes precisamente la vulneraron gravemente”, remarcan.

A la vez, señalan que “Chile necesita fortalecer el Estado de Derecho, respetar las decisiones de la justicia y garantizar que las violaciones a los derechos fundamentales tengan sanciones efectivas. La impunidad nunca ha sido ni será el camino para construir una convivencia democrática basada en el respeto, la justicia y la dignidad de las personas".

“El Partido Socialista de Chile reafirma su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos, con el respeto a la justicia y con la memoria de quienes han sufrido graves vulneraciones. Cualquier intento por relativizar o perdonar estos hechos representa un retroceso que nuestro país no puede permitirse”, cierra el comunicado.