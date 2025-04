PS transmite molestia a Boric por destitución de Allende y le exige cobrar responsabilidades

Al mediodía, la mesa directiva del Partido Socialista (PS), encabezada por Paulina Vodanovic, llegó a La Moneda para sostener una reunión con el Presidente Gabriel Boric. El Mandatario los invitó el domingo, tras llegar a Chile de la India, en vista de la molestia que generó en las filas de la colectividad la destitución de la senadora Isabel Allende por la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, que él solicitó.

Liderados por la senadora, al Palacio llegaron el secretario general, Camilo Escalona; los vicepresidentes Eduardo Bermúdez, Arturo Barrios, Alfonso de Urresti, Daniella Cicardini, Leonardo Soto y Fanny Pollarolo; los jefes de bancada, Juan Luis Castro (Senado) y Juan Santana (Cámara); y el presidente de la Juventud Socialista, Francisco Saba.

La militancia del PS se ha mostrado crítica del gobierno por no prever que la compraventa de la casa, que fue impulsada por un anhelo del Mandatario, era inconstitucional. Pero, por sobre todas las cosas, por ensuciar el fin de la carrera política de Allende, que concluiría su período como parlamentaria el próximo año, tras más de tres décadas en el Congreso. Sumado a eso, hubo críticas al Frente Amplio por el voto de las ministras del Tribunal Constitucional que ellos respaldaron.

La ira llegó a un nivel máximo la semana pasada. Tanto así, que el viernes, en la reunión de la directiva socialista, incluso se sinceró que había militantes que instaban al partido a abandonar el gobierno. La propia Vodanovic aseguró en un punto de prensa que “este episodio nos obliga, sin embargo, a reflexionar profunda y colectivamente sobre lo ocurrido y el comportamiento de nuestros aliados”.

Por lo mismo, los socialistas consideraban necesaria la cita con Boric para calmar los ánimos. De acuerdo a quienes participaron, el Mandatario reconoció que estaba avergonzado por cómo esta cadena de errores terminó con la destitución de la senadora. Por su parte, lo primero que hicieron los dirigentes del partido fue aclarar que, aunque hubo mucho ruido el viernes, no es una opción para ellos salir del gobierno y reforzaron su compromiso con el Ejecutivo.

En esa línea, explicaron que si bien publicaron una declaración en que aseguran estar en reflexión, ese proceso no pone en suspenso su permanencia al gobierno ni en la alianza oficialista. Es más, en la cita, que se extendió por más de una hora y media y en que cada uno de los dirigentes pudo hablar, reiteraron ante Boric que mantienen la idea de efectuar una primaria lo más amplia posible, que incluya al Frente Amplio.

Eso sí, lamentaron que no exista un canal de comunicación eficiente entre La Moneda y el partido, como para evitar este tipo de situaciones. Además, transparentaron ante el Jefe de Estado que los responsables detrás de la destitución son varios. El senador Castro, de hecho, mencionó a Francisca Moya, la cuestionada jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Segpres, quien reconoció este lunes que sabía sobre la inhabilidad que tenía la senadora Allende para firmar contratos con el Estado.

Además, los socialistas dejaron en claro que su intención no era cuestionar al Tribunal Constitucional, sino que solo lamentan la decisión que tomó.

Tras la cita, dos socialistas reconocieron que los senadores De Urresti y Castro fueron los más críticos del actuar del gobierno delante de Boric, quien estuvo acompañado por su jefe de gabinete, Carlos Durán.

Previo a ingresar, Castro afirmó en Palacio: “Ha faltado autocrítica de la autoridad, de La Moneda. Ha faltado. Hemos sentido un maltrato, no vamos a negar. Nos importa el trato entre aliados, eso es lo que vamos a conversar con claridad y firmeza. La tensión es con La Moneda y el Frente Amplio”.

Tras el encuentro, Vodanovic aseguró que “han quedado despejadas esas dudas y creo que fue una conversación que le agradecemos al Presidente, sin duda, en el entendido que fue con mucha sinceridad, también con cierta autocrítica. Eso siempre se valora en lo humano, pero también en lo político”.

Horas más tarde, la mesa se reunió con la senadora Allende en la casa de Guardia Vieja. Tras ese encuentro, Vodanovic sinceró en un punto de prensa que hicieron llegar el mensaje de Boric a la senadora.

“Él personalmente estaba muy afectado, sentía vergüenza de lo que había ocurrido, (dijo) que era impresentable toda la cadena de errores que se cometieron. Hemos podido conversar con ella largamente, vamos a estar en contacto con ella mañana en el Congreso”, afirmó la timonel.

Y agregó: “Nosotros no hemos dado nada por superado (…). Le dijimos (al Presidente) que nos llama la atención que no tome medidas más drásticas en lo administrativo. No por el PS, no por la senadora Allende, por el bien del servicio público. Nos parece que las responsabilidades políticas y administrativas que le pedimos que se ejercieran deben ser revisadas. No lo pedimos en particular, pero evidentemente que hay personas que son responsables de los hechos”.