PS y PPD dan portazo a posible futura convocatoria de Kast a parlamentarios que se identifiquen con sus medidas

La jornada de este lunes el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que en su eventual gobierno convocaría a todo aquel que se identifique con sus medidas, incluso parlamentarios del PPD y el PS.

“Entendemos que algunos han señalado que les dolería la guata gobernar con nosotros si es que ganamos, y los respetamos. Otros han dicho que solicitemos la colaboración del Partido Social Cristiano, cosa que vamos a hacer de todas maneras, del Partido Nacional Libertario, pero también vamos a convocar a todos aquellos patriotas, a todos aquellos buenos chilenos que sean militantes de Renovación Nacional, de la UDI, de Chile Vamos, de Amarillos, de Demócratas, incluso parlamentarios del PPD, del Partido Socialista, ¿por qué no?“, señaló el abanderado en un punto de prensa.

Las palabras del republicano no fueron bien recibidas por los timoneles de los partidos oficialistas aludidos. Así lo transmitieron los senadores Paulina Vodanovic y Jaime Quintana, líderes del PS y PDD, respectivamente.

Tras salir del habitual comité político ampliado de los lunes en el Palacio de La Moneda, ambos senadores fueron consultados al respecto.

“La verdad es que yo no voy a hablar de un gobierno imaginario, menos en las condiciones políticas, que yo esperaría que tanto Kast como Matthei hicieran una reflexión política acerca de lo que ellos admiran o han dicho admirar y que les inspira, como es el gobierno de Milei, un gobierno que tiene a miles de argentinos hoy viviendo bajo la línea de pobreza y cuyas políticas regresivas han afectado enormemente a la población, de lo que ha dado cuenta la votación del día de ayer, donde ha sido derrotado”, respondió Vodanovic.

Por su parte, Quintana sostuvo: “Yo no sé quién en el PPD podría sentirse cercano a un eventual gobierno que terminaría reduciendo derechos y avances importantes especialmente para las mujeres. Yo creo que eso es muy difícil de imaginar siquiera. Al revés. Si uno lo ve desde el punto de vista de las propuestas, lo que hemos visto de parte de Kast durante todo este tiempo han sido simplemente evasivas. Entonces, no hay ninguna manera que él pueda concitar el apoyo de los sectores de centro ni de centroizquierda, tal vez los llamados de centro, pero finalmente son las derechas”.