¿Qué opina la DC del “candidato” Daniel Jadue?

Fuad Chahin, presidente de la DC

“No vamos a ir a primarias con partidos que apoyen dictaduras como la de Venezuela”.

“El país no quiere candidaturas que representen la polarización (...). Tenemos diferencias profundas con el PC”.

Ximena Rincón, senadora DC

“No votaría por Jadue ni votaría por Lavín. Creo en un proyecto distinto al de ellos, aunque insisto que no es el minuto”.

Jorge Pizarro, senador DC

“Si el señor Jadue se transforma en una carta será por voluntad ciudadana. Yo creo que no, que no tiene ninguna posibilidad. Pero está bien, no tengo ningún reparo a lo que pueda hacer cualquier liderazgo expresado dentro de un acuerdo común”.

Carmen Frei, vicepresidenta DC

“Jadue es muy competente como alcalde, pero no creo que nuestro país, en su mayoría, esté dispuesto a tener un Presidente del Partido Comunista”.

Yasna Provoste, senadora DC

“Es absolutamente compatible una primaria presidencial donde estén la DC y el PC”.

“No me complica (una eventual candidatura de Jadue)”.

Marta Larraechea, ex primera dama

“Creo que Yasna (Provoste) está equivocada de partido, que renuncie y se vaya al PC”.

Laura Albornoz, exministra DC

“La unidad es lo único que importa ahora. Los candidatos presidenciales deben esperar su momento”.

Francisco Huenchumilla, senador DC

“No creo que tensione, él tiene perfectamente derecho a ser candidato. Pero no creo que él sea capaz, en el Chile de hoy, de generar un acuerdo transversal en la centroizquierda”.

Gabriel Silber, diputado DC

“La DC para nada puede instalarse desde el anticomunismo”.

Ignacio Walker, expresidente DC

“Creo que hay todo un país entremedio, entre Lavín y Jadue, que es donde está la mayoría del país (...). La gente no va a apostar a la polarización, la gente va a querer estabilidad”.

Iván Flores, diputado DC

“No es el momento de ningunear a nadie, no es el momento de vetar a nadie, aunque tengamos razones ideológicas distintas o podamos tener incluso algunos cuestionamientos”.

Jorge Burgos, exministro DC

“(Jadue) no debiera ser el candidato de la centroizquierda reformista, gradualista. Nosotros debiéramos enfrentar tanto a Lavín como a Jadue”.

Matías Walker, diputado DC

“Yo no votaría por Daniel Jadue, porque quiero mucho a mí país, porque tiene una visión ambigua con la violación de derechos humanos en otros países y es una persona que ha denostado el acuerdo por la nueva Constitución”.

Miguel Ángel Calisto, diputado DC

“Yo milito en la DC y bajo ninguna circunstancia votaría por Jadue”.

“Vergüenza me provoca que personas que se declaran DC se reúnan con un comunista que valida dictaduras”.