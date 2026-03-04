SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Quiebre Boric-Kast: derecha presiona para retomar traspaso y futuros ministros transmiten inquietud

    Aunque en un inicio una mayoría del sector transmitió su respaldo, varios se empezaron a descolgar y no comparten la decisión del presidente electo de terminar con el proceso de traspaso a solo una semana del cambio de mando. En medio de la inquietud, la futura vocera de gobierno Mara Sedini aseguró este miércoles que "el diálogo sigue abierto con el gobierno actual".

    Por 
    Pedro Rosas
    Josefa Sciammaro
     
    Roberto Gálvez
    Diego Martin

    No solo desde La Moneda han subido la presión para que José Antonio Kast retroceda en su decisión de terminar el proceso de traspaso con el gobierno de Gabriel Boric. Esto, luego de la controversia generada a raíz del cable submarino chino.

    Si bien en un inicio una mayoría de los partidos del futuro oficialismo respaldaron la decisión, en las últimas horas varios comenzaron a descolgarse de la decisión de Kast.

    Uno de los primeros en transparentarlo fue el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, quien ayer, en entrevista con CNN Chile, si bien se mostró de acuerdo con que Kast “haya marcado el punto”, de igual forma llamó a que “le dé una vuelta a seguir con el traspaso del mando”.

    Durante este miércoles, otros dirigentes del sector se sumaron a la presión. Y es que más allá de que no esconden que ha sido un traspaso complejo, sobre todo por lo que -acusan- ha sido la falta de información por parte del gobierno en algunas materias, insisten en que terminar abruptamente el proceso no es el camino.

    “Yo creo que es perfectamente compatible el dejar de manifiesto que acá ha habido un manejo de la información en lo que respecta al llamado cable chino (...), y otra cosa muy distinta es el traspaso administrativo de proyectos de políticas públicas y por lo tanto yo separaría ambas cosas”, dijo el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper.

    06-01-2026 DIEGO SCHALPER EN LA TERCERA TV FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    En esa línea, recalcó que “es muy importante entender que hay temas de continuidad del Estado que requieren cierta interacción entre las autoridades”.

    Su par de la bancada, Ximena Ossandón, en tanto, afirmó que “el bien superior de Chile siempre debe estar primero. Lo que los chilenos esperan es que se retomen las bilaterales para que el traspaso sea lo más eficiente y transparente posible para que el gobierno entrante pueda comenzar de buena forma. En un gobierno de emergencia no se puede perder tiempo. Nuestras tradiciones republicanas nos diferencian de muchos países, en esto no podemos retroceder”.

    El diputado Andrés Longton (RN) también llamó a retomar las bilaterales. “Para que no sigan ocurriendo sorpresas desagradables, creo que vale la pena reconsiderarlo, para no profundizar el deterioro que hemos visto en los últimos años de las relaciones políticas y humanas, y encauzar un proceso donde a pesar de todo ha sido ejemplar durante varias décadas”, afirmó.

    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, si bien evitó llamar a retomar las reuniones, respecto al quiebre entre la administraciones saliente y entrante, en entrevista con CNN aseguró que “nunca es bueno para la política y el país que se corte el diálogo”.

    2 DE MARZO DEL 2026 GUILLERMO RAMIREZ DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En Evópoli, el diputado Jorge Guzmán insistió en concretar “un traspaso ordenado, transparente y con verdadero sentido republicano le hace mucho mejor a Chile que las diferencias y enemistades que hemos visto en las últimas horas. Espero que se retome el diálogo y que este proceso se desarrolle de manera responsable”.

    Algunos republicanos, en tanto, también han llamado ha mantener el proceso de traspaso. Por ejemplo, en conversación con radio Pauta el subjefe de la bancada de diputados, Luis Fernando Sánchez, aseguró que “por lo relativo al 11 de marzo yo espero que todo funcione en orden y lo que dice relación con el traspaso de mando en sí, ocurra. Chile no es un país bananero, no debiésemos tener problemas en ese nivel”.

    Ayer, su par Stephan Schubert, por su parte, llamó a que “se pueda, por el bien del país, limar estas asperezas y podamos seguir adelante”.

    No solo entre los parlamentarios la determinación de la Oficina del Presidente Electo (OPE) generó ruido. Algunas de las nuevas autoridades, según han transmitido sus entornos tras el quiebre, también quedaron descolocados. Varios, derechamente, creen que desordena el traspaso y tensiona la relación con los personeros salientes, con quienes les tocará seguir tratando indefectiblemente.

    En los equipos de algunos ministerios sectoriales, de hecho, comentan que el traspaso ha sido bastante tranquilo y ordenado, con algunas carteras habiendo sostenido decenas de encuentros bilaterales, más allá de los conocidos entre ministros y subsecretarios. En el Mineduc, por ejemplo, iban 29 citas hasta ayer.

    En esa cartera, si bien hay información solicitada por la administración entrante pendiente de entregar, así como situaciones en las que se pidió mayor detalle, cercanos a los nuevos inquilinos coinciden en que ha sido un proceso bien llevado. “Si fuera tan malo el proceso no se habrían dado tantas reuniones”, resumen, en tanto, desde la actual administración. Mismo caso se replica, por ejemplo, en el Minsal, donde tenían cinco citas programadas hasta el quiebre de Boric y Kast.

    El presidente electo, José Antonio Kast, fue flanqueado por su futuro gabinete y a quien ya designó como jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Las mismas fuentes aseguran que en los equipos de algunos futuros secretarios de Estado son de la idea de, al menos, reagendar las citas de carácter administrativo -divisiones y unidades- porque hay materias “ineludibles” de tratar bilateralmente. Esto, en todo caso, hasta el cierre de esta edición no había prosperado.

    OPE baja el tono

    En ese contexto, este miércoles en el entorno de Kast salieron a bajar el tono por la polémica. En medio de una reunión de Kast con los futuros ministros y subsecretarios, la próxima vocera de gobierno, Mara Sedini, afirmó que “no hemos cortado el diálogo, el diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera que quiera aportar a nuestro país. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas”.

    En ese sentido, recalcó que “si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas”.

    Consultada respecto a cómo continuarían las relaciones con la actual administración si es que acusaron falta de información, explicó que “que se cierren las bilaterales no implica que no pueda existir diálogo y vamos a insistir que para nosotros lo más importante es partir una gestión fuerte y dedicada a las emergencias que le prometimos a todos los chilenos que vamos a enfrentar y eso implica que nunca se cierra el diálogo”.

    En concreto, explican en la OPE, lo anterior significa que algunos equipo seguirán en contacto y también están abiertos a que las futuras autoridades participen en otras actividades a las que sean invitados por el actual gobierno.

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMCambio de MandoTraspaso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Pacto parlamentario: oficialismo hace oferta irresistible al PDG para que presida la Cámara el primer año de Kast

    Lo más leído

    1.
    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    2.
    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    3.
    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    4.
    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    5.
    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños
    Chile

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking
    Negocios

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte
    El Deportivo

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Otra multa para Chile: Conmebol le pasa la cuenta a O’Higgins por el comportamiento de sus hinchas

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta
    Cultura y entretención

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

    Exilio y lucha contra la censura: la dura faena de los directores iraníes ante la República Islámica

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico
    Mundo

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?