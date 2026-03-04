Quiebre Boric-Kast: derecha presiona para retomar traspaso y futuros ministros transmiten inquietud

No solo desde La Moneda han subido la presión para que José Antonio Kast retroceda en su decisión de terminar el proceso de traspaso con el gobierno de Gabriel Boric. Esto, luego de la controversia generada a raíz del cable submarino chino.

Si bien en un inicio una mayoría de los partidos del futuro oficialismo respaldaron la decisión, en las últimas horas varios comenzaron a descolgarse de la decisión de Kast.

Uno de los primeros en transparentarlo fue el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, quien ayer, en entrevista con CNN Chile, si bien se mostró de acuerdo con que Kast “haya marcado el punto”, de igual forma llamó a que “le dé una vuelta a seguir con el traspaso del mando”.

Durante este miércoles, otros dirigentes del sector se sumaron a la presión. Y es que más allá de que no esconden que ha sido un traspaso complejo, sobre todo por lo que -acusan- ha sido la falta de información por parte del gobierno en algunas materias, insisten en que terminar abruptamente el proceso no es el camino.

“Yo creo que es perfectamente compatible el dejar de manifiesto que acá ha habido un manejo de la información en lo que respecta al llamado cable chino (...), y otra cosa muy distinta es el traspaso administrativo de proyectos de políticas públicas y por lo tanto yo separaría ambas cosas”, dijo el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper.

06-01-2026 DIEGO SCHALPER EN LA TERCERA TV FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En esa línea, recalcó que “es muy importante entender que hay temas de continuidad del Estado que requieren cierta interacción entre las autoridades”.

Su par de la bancada, Ximena Ossandón, en tanto, afirmó que “el bien superior de Chile siempre debe estar primero. Lo que los chilenos esperan es que se retomen las bilaterales para que el traspaso sea lo más eficiente y transparente posible para que el gobierno entrante pueda comenzar de buena forma. En un gobierno de emergencia no se puede perder tiempo. Nuestras tradiciones republicanas nos diferencian de muchos países, en esto no podemos retroceder”.

El diputado Andrés Longton (RN) también llamó a retomar las bilaterales. “Para que no sigan ocurriendo sorpresas desagradables, creo que vale la pena reconsiderarlo, para no profundizar el deterioro que hemos visto en los últimos años de las relaciones políticas y humanas, y encauzar un proceso donde a pesar de todo ha sido ejemplar durante varias décadas”, afirmó.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, si bien evitó llamar a retomar las reuniones, respecto al quiebre entre la administraciones saliente y entrante, en entrevista con CNN aseguró que “nunca es bueno para la política y el país que se corte el diálogo”.

2 DE MARZO DEL 2026 GUILLERMO RAMIREZ DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En Evópoli, el diputado Jorge Guzmán insistió en concretar “un traspaso ordenado, transparente y con verdadero sentido republicano le hace mucho mejor a Chile que las diferencias y enemistades que hemos visto en las últimas horas. Espero que se retome el diálogo y que este proceso se desarrolle de manera responsable”.

Algunos republicanos, en tanto, también han llamado ha mantener el proceso de traspaso. Por ejemplo, en conversación con radio Pauta el subjefe de la bancada de diputados, Luis Fernando Sánchez, aseguró que “por lo relativo al 11 de marzo yo espero que todo funcione en orden y lo que dice relación con el traspaso de mando en sí, ocurra. Chile no es un país bananero, no debiésemos tener problemas en ese nivel”.

Ayer, su par Stephan Schubert, por su parte, llamó a que “se pueda, por el bien del país, limar estas asperezas y podamos seguir adelante”.

No solo entre los parlamentarios la determinación de la Oficina del Presidente Electo (OPE) generó ruido. Algunas de las nuevas autoridades, según han transmitido sus entornos tras el quiebre, también quedaron descolocados. Varios, derechamente, creen que desordena el traspaso y tensiona la relación con los personeros salientes, con quienes les tocará seguir tratando indefectiblemente.

En los equipos de algunos ministerios sectoriales, de hecho, comentan que el traspaso ha sido bastante tranquilo y ordenado, con algunas carteras habiendo sostenido decenas de encuentros bilaterales, más allá de los conocidos entre ministros y subsecretarios. En el Mineduc, por ejemplo, iban 29 citas hasta ayer.

En esa cartera, si bien hay información solicitada por la administración entrante pendiente de entregar, así como situaciones en las que se pidió mayor detalle, cercanos a los nuevos inquilinos coinciden en que ha sido un proceso bien llevado. “Si fuera tan malo el proceso no se habrían dado tantas reuniones”, resumen, en tanto, desde la actual administración. Mismo caso se replica, por ejemplo, en el Minsal, donde tenían cinco citas programadas hasta el quiebre de Boric y Kast.

El presidente electo, José Antonio Kast, fue flanqueado por su futuro gabinete y a quien ya designó como jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Las mismas fuentes aseguran que en los equipos de algunos futuros secretarios de Estado son de la idea de, al menos, reagendar las citas de carácter administrativo -divisiones y unidades- porque hay materias “ineludibles” de tratar bilateralmente. Esto, en todo caso, hasta el cierre de esta edición no había prosperado.

OPE baja el tono

En ese contexto, este miércoles en el entorno de Kast salieron a bajar el tono por la polémica. En medio de una reunión de Kast con los futuros ministros y subsecretarios, la próxima vocera de gobierno, Mara Sedini, afirmó que “no hemos cortado el diálogo, el diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera que quiera aportar a nuestro país. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas”.

En ese sentido, recalcó que “si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas”.

Consultada respecto a cómo continuarían las relaciones con la actual administración si es que acusaron falta de información , explicó que “que se cierren las bilaterales no implica que no pueda existir diálogo y vamos a insistir que para nosotros lo más importante es partir una gestión fuerte y dedicada a las emergencias que le prometimos a todos los chilenos que vamos a enfrentar y eso implica que nunca se cierra el diálogo”.

En concreto, explican en la OPE, lo anterior significa que algunos equipo seguirán en contacto y también están abiertos a que las futuras autoridades participen en otras actividades a las que sean invitados por el actual gobierno.