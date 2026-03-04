SUSCRÍBETE
    Política

    Galilea (RN) llama a Kast a “darle una vuelta” y continuar con el traspaso de mando tras quiebre con Boric

    Esto, tras el quiebre entre el mandatario y el presidente electo, registrado este martes tras una tensa cita en La Moneda y en el marco de la polémica por el proyecto del cable submarino chino.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Macaya y Galilea retrucan a Kast por hablar de candidaturas presidenciales

    El presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, instó esta noche al presidente electo, José Antonio Kast, a acoger el llamado del arzobispo de de Santiago, Fernando Chomali, y retomar el diálogo con la administración Boric para continuar el traspaso de mando.

    Esto, tras el quiebre entre el mandatario y el republicano, registrado este martes tras una tensa cita en La Moneda, donde Kast anunció la suspensión de las reuniones bilaterales de traspaso de mando, al denunciar falta de entrega de información de las autoridades salientes respecto al proyecto del cable submarino chino.

    Así, en conversación con CNN Chile, Galilea destacó que el impasse entre Kast y Boric se da, puntualmente, en el marco de este problema específico relacionado con el cable transoceánico.

    “Hay un grado importante de confusión en un tema que es muy importante, que hizo que José Antonio Kast sintiera, de alguna manera, que las conversaciones del traspaso de información, del traspaso de mando, no estaban siendo lo suficientemente serias”, indicó el timonel de RN.

    “Esa es la señal de alarma, la señal de alerta, el punto que él (Kast) quiso marcar drásticamente el día de hoy”, agregó.

    No obstante, y aunque sostuvo que “está bien que José Antonio Kast haya marcado el punto”, el senador Galilea afirmó: “Habiendo (el presidente electo) marcado el punto, quiero hacer un llamado: creo que lo que ha dicho el arzobispo Chomali es muy atingente. Entendiendo las razones de Kast, ojalá le dé una vuelta a seguir con el traspaso del mando”.

    Ante esto, sugirió que las autoridades entrantes pueden exigir mayor formalidad y condiciones “más severas” para la entrega de información, “pero creo que sería oportuno que de alguna manera esto se destrabe”.

