    Política

    Quiebre en el traspaso de mando: centroizquierda advierte que si Kast no cambia el tono, la oposición se endurecerá

    En el Socialismo Democrático y la DC, la actitud del presidente electo en el proceso de traspaso -marcado por la suspensión de las bilaterales- sienta un mal precedente. "Su actitud genera un gran problema para la oposición constructiva", advierte Vlado Mirosevic.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    

    No bien José Antonio Kast resultó vencedor en las elecciones del 14 de diciembre del año pasado, desde el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana (DC) hicieron ver que ellos pretenden ser una oposición distinta al Frente Amplio y al Partido Comunista: una más abierta al diálogo y capaz de respaldar iniciativas del Ejecutivo que coincidan con sus principios.

    Eso, sin embargo, tiene una importante condición. Desde los mismos partidos adelantaron en ese entonces que su tono como oposición dependería del que tuviera Kast como Presidente de la República. En ese entendido, reconocen en las colectividades de centroizquierda, la actitud que evidenció ayer el republicano, al suspender el proceso de traspaso con Gabriel Boric, sienta un mal precedente.

    

    “Si se consolida esto que vimos como un estilo de Kast permanentemente en el gobierno, estamos hablando de un estilo completamente desalineado de lo que la mayoría de Chile quiere, de nuestra tradición de una república sobria. Esto no es Argentina”, sostiene el diputado Vlado Mirosevic, del Partido Liberal.

    El parlamentario, quien el 11 de marzo asumirá como senador, considera que la actitud de Kast “genera un gran problema para la oposición constructiva, porque es difícil ser oposición dialogante en la medida que tengas a un presidente que está jugando a la trampa”. En ese sentido, él enfatiza que “para que haya una oposición dialogante, tiene que haber una interlocutor confiable al frente. Si Kast le copia el estilo a Trump y Milei, no es confiable”.

    

    Para el diputado Jaime Araya, de la bancada PPD e independientes, la actitud de Kast “evidentemente” condiciona el comportamiento de la centroizquierda como oposición, puesto que “demuestra que los intereses de Chile no están en el centro de sus preocupaciones”.

    El diputado considera que “una pataleta antes de iniciar el gobierno es una pésima señal”. En ese sentido, sincera que “no quiero ni imaginar lo que ocurrirá cuando parta el gobierno”. “Para que exista diálogo, se necesitan dos partes tolerantes y respetuosas, y Kast no tiene esas características”, sentenció.

    

    “Ciertamente (la actitud de Kast) no colabora y predispone el ánimo de todos. Además, en una polémica que para muchos parece muy forzada e intencionada”, plantea el jefe de bancada de los diputados PS, Juan Santana.

    “Falta una semana para el cambio de mando, una ceremonia que claramente va a estar marcada por un clima de confrontación innecesario (...). Yo esperaría que José Antonio Kast esté a la altura del cargo que va a ocupar desde la proxima semana, dé pie atrás y aproveche la disposición que ha manifestado el gobierno para corregir el error evidente que está cometiendo", agrega el diputado.

    El senador Pedro Araya (PPD), por su parte, es de la idea de que “las declaraciones y la actitud del presidente electo, José Antonio Kast, en esta controversia no contribuyen a generar el clima de prudencia que requiere un tema tan sensible como el cable submarino y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China”.

    El legislador por Antofagasta añade que “si desde el propio liderazgo presidencial se instala un tono de confrontación, naturalmente se dificulta que la centroizquierda pueda consolidarse como una oposición dialogante“. En cualquier caso, plantea Araya, “frente a materias estratégicas para el país, lo razonable es que prime la cooperación republicana por sobre la disputa política coyuntural”.

    

    El jefe de bancada de los diputados DC, Héctor Barría, lamenta que el presidente electo se dedique a hablarle a su “barra brava” y que siga con “su discurso de campaña de señalar que el gobierno de Boric es malo y que todo lo que haga Boric es malo”.

    El parlamentario agregó que “por supuesto que (la actitud de Kast) dificulta el diálogo” con la centroizquierda. “Cuando esto se da sobre portazos, sobre interrumpir reuniones, sobre exigir condiciones, esto no contribuye a la estabilidad de un país. Parece que va a seguir la polarización”, sostiene.

    Barría incluso advierte que la actitud de Kast podría afectar las negociaciones por la presidencia de la Cámara. La semana pasada, el jefe de bancada de la DC se abrió a negociar con la derecha para llegar a un acuerdo administrativo por la testera.

    

    Por su parte, el jefe de la bancada PPD e independientes, Raúl Soto, califica el actual traspaso como “el peor de la historia democrática reciente de nuestro país”. En ese entendido, él espera que se “retomen las conversaciones, por el bien de Chile, y que lleguen a un entendimiento para una visión y postura única en materia de política exterior”.

    

    El jefe de bancada de los senadores del PS, Juan Luis Castro, no considera que la actitud de Kast condiciona a la centroizquierda. Dicho eso, plantea que como sector están “unidos en el resguardo democrático y por eso rechazamos este portazo al principio de continuidad del Estado, que sienta un muy mal precedente para una transición entre gobiernos”.

    
