    Quién es Paulina Núñez (RN), la nueva presidenta del Senado

    Tras un amplio acuerdo administrativo de la centroderecha con el PS y el PPD, la parlamentaria logró imponerse como la nueva presidenta de la Cámara Alta. Con 39 votos a su nombre y abstenciones del FA, PC y la DC, Núñez lideró la ceremonia de traspaso de mando y le entregó la banda presidencial a José Antonio Kast.

    Por 
    Josefa Sciammaro
    11 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA PAULINA NUÑEZ ES ELEGIDA COMO PRESIDENTA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Desde la Región de Antofagasta hasta la testera del Senado. Ese es el camino que este 11 de marzo consolidó la senadora Paulina Núñez Urrutia, quien durante horas de esta mañana asumió la presidencia de la Cámara Alta, convirtiéndose en una de las figuras relevantes del nuevo oficialismo en el Congreso.

    Tras más de veinte años vinculada a Renovación Nacional fue elegida como la sucesora de su compañero de partido, el senador Manuel José Ossandón, en la conducción del Senado.

    11 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA PAULINA NUÑEZ ES ELEGIDA COMO PRESIDENTA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ascenso de la senadora

    La llegada de Paulina Núñez a la presidencia del Senado estuvo precedida por meses de tensiones internas en Renovación Nacional y complejas negociaciones entre las distintas bancadas de la Cámara Alta.

    Hasta fines del año pasado, la senadora encabezaba, junto a su esposo Cristián Monckeberg, una de las principales disidencias a la directiva del partido liderada por Rodrigo Galilea y Andrea Balladares.

    Las diferencias entre ambos grupos se hicieron visibles durante la definición presidencial, mientras la mesa optó por respaldar la candidatura de Evelyn Matthei, el sector de Núñez defendía la idea de levantar una carta propia dentro de la tienda.

    Con el paso de los meses, sin embargo, las tensiones dieron paso a una negociación interna. En ese marco, se habría ofrecido respaldar la llegada de Núñez a la presidencia de la Cámara Alta a cambio de su apoyo en la elección de una lista única en el partido, lo que permitió descomprimir el conflicto dentro de RN.

    Ese escenario, sumado a que la senadora contaba con el respaldo unánime de su bancada y un piso de 24 votos, fortaleció su posición en las negociaciones para definir la mesa del Senado.

    Finalmente, tras dos extensas reuniones ocurridas el pasado martes, entre negociadores de las distintas bancadas que componen el Senado, se selló el acuerdo administrativo que regirá la cámara durante los próximos cuatro años.

    El pacto estableció una fórmula de alternancia conocida como “3x1”: tres años de presidencia para la derecha y uno para la centroizquierda. Bajo ese esquema, se definió que Núñez encabezará la Cámara Alta durante el primer año del nuevo periodo legislativo iniciado hoy 11 de marzo, con el senador Iván Moreira en la vicepresidencia.

    11 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA PAULINA NUÑEZ ES ELEGIDA COMO PRESIDENTA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El acuerdo, no obstante, dejó fuera a sectores de la nueva oposición como el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, que cuestionaron el reparto en la Cámara Alta.

    Directo al asiento presidencial del Senado

    La nueva presidenta del Senado nació el 30 de diciembre de 1982 en Antofagasta, región a la que hoy representa en el Congreso. Es abogada de la Universidad Católica del Norte y gran parte de su trayectoria política ha estado marcada por su vínculo con esta zona del país.

    Fue precisamente durante sus años universitarios cuando comenzó a involucrarse activamente en política. En la Facultad de Derecho llegó a ser vicepresidenta del Centro de Alumnos y, en paralelo, ingresó a RN a través de la juventud partidaria en Antofagasta.

    KARIN POZO/SENADO

    La llegada a lo público

    El salto de Paulina Núñez al servicio público se concretó en abril de 2010, cuando asumió como Secretaria Regional Ministerial de Gobierno en la Región de Antofagasta durante el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera. Desde ese cargo se mantuvo hasta junio de 2013, consolidando su primera experiencia en la administración del Estado.

    Tras dejar el puesto, decidió dar inicio a la política electoral. Ese mismo año presentó su primera candidatura a diputada en las elecciones parlamentarias de 2013, compitiendo por un cupo de RN en el entonces distrito 4 de la Región de Antofagasta. En esa contienda logró imponerse con más del 18% de los votos, iniciando así su trayectoria en el Congreso.

    Al interior de RN también ha intentado tener un rol relevante en la articulación de la colectividad. En 2014 asumió una de las vicepresidencias del partido y, en 2017, fue nuevamente elegida como vicepresidenta, además de encargada del área de mujeres de la tienda.

    Ese año consiguió también su reelección como diputada por el mismo distrito, esta vez con un mayor respaldo electoral.

    Su carrera política se consolidó con su candidatura al Senado por la 3ª Circunscripción de la Región de Antofagasta para el período 2022-2030. Desde su rol como senadora ha presidido comisiones permanentes como la de Constitución, y Legislación, también ha integrado la comisión de Mujer y Equidad de Género.

