“Quienes levantamos una voz disruptiva fuimos incomprendidos, hasta castigados”: la carta de Natalia Piergentili a Paulina Vodanovic

Luego de que Paulina Vodanovic hiciera público que decidió poner fin a su candidatura presidencial, a solo 15 días de haberla lanzado, la extimonel del Partido Por la Democracia (PPD) Natalia Piergentili se puso se escribir una carta abierta dirigida a ella, a quien considera una amiga cercana.

“En tiempos donde el debate político fácilmente se desliza hacia la caricatura personal, quiero comenzar esta misiva reconociendo tu liderazgo y tu sentido de responsabilidad, ya que condujiste con convicción y sentido institucional una definición colectiva de tu partido. No es justo ni legítimo entonces transformar hoy esa tarea en un juicio de carácter. Muy por el contrario, la política necesita liderazgos capaces de sostener decisiones democráticas más allá del cálculo inmediato”, se lee en la carta a la que tuvo acceso La Tercera.

La también exvicepresidenta del PPD afirmó que “las diferencias que hoy se expresan en nuestro espacio político no obedecen a distancias personales ni a rupturas caprichosas. Son el resultado de miradas legítimas sobre cómo reconstruir un proyecto capaz de volver a hablarle al país entero, retomando la vocación de mayoría que históricamente ha caracterizado a nuestro sector. La unidad no puede entenderse como un mero alineamiento automático frente a liderazgos mejor posicionados, debe edificarse sobre bases políticas sólidas, que ofrezcan garantías de coherencia, sentido de proyecto y una visión compartida hacia el futuro”.

Además, Piergentili hizo referencia a los resultados de las encuestas, que fueron factor que la timonel del Partido Socialista (PS) tuvo sobre la mesa a la hora de bajarse, en consideración de que no logró instalarse en los sondeos de opinión.

“Sabemos que las encuestas son un insumo relevante, pero construir un proyecto político requiere mucho más que seguir su vaivén. Por eso estoy segura que este paso que has dado no es una señal de “resignación”, sino una apuesta consciente por concentrar energías en la construcción de un proyecto sólido, con tu partido como protagonista y con una unidad real que se sustente en una identidad política clara. No se trata solo de reunir apoyos transitorios, sino de levantar una propuesta que interpele y movilice a mayorías reales, desde una visión de país que sea capaz de perdurar en el tiempo”, sostuvo Piergentili.

La expresidenta del PPD también hizo presente “la necesidad de hablarle a todo Chile, de reconstruir el vínculo con quienes alguna vez anduvimos de la mano, como el de reivindicar con orgullo la historia que juntos construimos, no siempre fue comprendida ni valorada”.

“Durante mucho tiempo nos acomplejamos frente a relatos impuestos, aceptando como inamovibles verdades que nunca fueron sometidas a una reflexión serena. En ese contexto, quienes levantamos una voz disruptiva, quienes advertimos la urgencia de corregir el rumbo para volver a ser una mayoría social, fuimos incomprendidos y hasta castigados. Hoy, más que una reivindicación personal sobre esto, asistimos al reencuentro con la sensatez y con los valores universales que siempre inspiraron nuestro proyecto político”, explicó.

Y agregó: “Ser mujer en política también importa; a nosotras se nos exige una docilidad que pocas veces se demanda a nuestros pares varones. Liderar con firmeza o disentir con autonomía suele ser interpretado bajo una vara distinta. Y eso también explica el juicio injusto que en estos días ha recaído sobre ti”.

Para finalizar, Piergentili enfatizó que “dar un paso al costado no es un acto de debilidad, sino una expresión de liderazgo auténtico. Tu contribución a la política, Paulina, se mide en tu capacidad de conducir debates estratégicos sobre el futuro, de impulsar definiciones colectivas con visión de país y de asumir, con realismo y sentido de responsabilidad, los errores que es necesario corregir. Tu liderazgo no ha sido de administración pasiva ni de preservación nostálgica, por el contrario, ha sido de construcción política activa, de apertura al diálogo y de renovación del proyecto colectivo”.

“El camino que se inicia exigirá por sobre todo coherencia y altura de miras, pero este sin duda será más sólido gracias al trabajo que has realizado con consecuencia, coraje y lealtad”, concluyó.