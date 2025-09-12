SUSCRÍBETE
Política

Quiénes son los candidatos del distrito 10 que lo componen La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago

Actualmente cinco diputados del distrito son del oficialismo, mientras tres representan a la oposición. A los siete parlamentarios que buscan la reelección se suman una exalcaldesa, un excandidato a gobernador regional, un hijo de un candidato presidencial, entre otros.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

Es una de las zonas más apetecidas de la Región Metropolitana. El famoso distrito 10, entrega ocho escaños a la Cámara de Diputados y actualmente, cinco cupos están en manos oficialistas y tres en la oposición.

En el distrito que componen las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago, los actuales diputados son Emilia Schneider (FA), Gonzalo Winter (FA), Lorena Fríes (FA), Helia Molina (PPD), Alejandra Placencia (PC), Jorge Alessandri (UDI), María Luisa Cordero (IND. RN) y Johannes Kaiser (PNL).

Para las elecciones del 16 de noviembre, hay 70 postulantes y siete de los actuales diputados van a la reelección.

Candidatos destacados

En el bloque oficialista, Unidad por Chile, el Frente Amplio presentará a sus tres actuales parlamentarios como opción para la reelección: Winter, Fríes y Schneider.

Mientras tanto, el PC también postuló a la actual diputada Placencia, pero sumó una carta fuerte como la de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

En tanto, el PPD insistió con la actual parlamentaria Molina y sumó al secretario general de la colectividad, José Toro.

A su vez, en el pacto “Chile Grande y Unido” (UDI, RN, Evópóli y Demócratas) la UDI pretende retener el cupo del actual diputado Alessandri quien va a la reelección, acompañado por la independiente cupo UDI, a Macarena Zarhi (Ind.), hija del exalcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi.

Por su parte, Demócratas lleva a actores como candidatos independientes en su lista: Sandra Solimano y Juan Pablo Sáez.

En tanto, en el bloque Cambio por Chile (REP., PNL y PSC) buscarán al menos retener el cupo que hoy ostenta Kaiser, quien no repostuló por sus aspiraciones presidenciales.

Así el Partido Republicano apostó por José Antonio Kast Adriasola, hijo del candidato presidencial José Antonio Kast.

A su vez, el PSC lleva a dos independientes que han generado que hablar, el creador de Felices y Forrado, Gino Lorenzini y Víctor Jean Pierre Bonvallet, hijo del fallecido comentarista deportivo Eduardo Bonvallet y quien ha sido cuestionado por algunas situaciones judiciales de su pasado.

Todos los candidatos

  • Hans Alberto Marowski Cuevas (PNL), Cambio por Chile
  • Leticia Del Carmen Araya Ahumada (PNL), Cambio por Chile
  • Franco Javier Frías Gutiérrez (PNL), Cambio por Chile
  • Evelyn Alejandra Hernández Flores (PNL), Cambio por Chile
  • Víctor Jean Pierre Bonvallet Setti (IND. PSC), Cambio por Chile
  • Gino Lorenzini Barrios (IND. PSC), Cambio por Chile
  • Matías Bellolio Merino (REP.), Cambio por Chile
  • Abigail Aburto Cárdenas (IND. REP.), Cambio por Chile
  • José Antonio Kast Adriasola (REP.), Cambio por Chile
  • Jorge Alessandri Vergara (UDI), Chile Grande y Unido
  • Macarena Zarhi Cordero (IND. UDI), Chile Grande y Unido
  • María Jesús Schwerter Cabezas (UDI), Chile Grande y Unido
  • Juan Pablo Sáez Rey (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
  • Vicente Almonacid Heyl (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
  • Sandra Solimano Latorre (IND. DEM.), Chile Grande y Unido
  • María Luisa Cordero Velásquez (IND. RN), Chile Grande y Unido
  • Johanna Mariechén Olivares Gribbell (RN), Chile Grande y Unido
  • Francisco Orrego Gutiérrez (RN), Chile Grande y Unido
  • Karen Elizabeth Osorio Muñoz (PDG), Partido de la Gente
  • Gianny Contenla Ojeda (PDG), Partido de la Gente
  • Alejandra Pamela Jara Quiroz (PDG), Partido de la Gente
  • Andrea del Pilar Herrera Cachaña (PDG), Partido de la Gente
  • Bárbara Tania Molina Silva (PDG), Partido de la Gente
  • Francisca Andrea Acevedo León (PDG), Partido de la Gente
  • Betzabé Patricia Vigorena Núñez (PDG), Partido de la Gente
  • Jasmín Nicole Osorio Césped (PDG), Partido de la Gente
  • Francisco Javier Patiño Tobar (PDG), Partido de la Gente
  • Dauno Tótoro Navarro (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Joseffe Tamara Cáceres Torres (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Fabián Ernesto Puelma Muller (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Bárbara Belén Brito Carrasco (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Valeria Paz Yáñez Álvarez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Claudia Andrea Tassara Ruilova (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Julio Humberto Mancilla Maraboli (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Yuri Ernesto Peña Jiménez (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Yamila De Lourdes Martínez Urrutia (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
  • Gonzalo Winter Etcheberry (FA), Unidad por Chile
  • Emilia Schneider Videla (FA), Unidad por Chile
  • Lorena Fries Monleon (FA), Unidad por Chile
  • Alejandra Placencia Cabello (PC), Unidad por Chile
  • Irací Luiza Hassler Jacob (PC), Unidad por Chile
  • María Fernanda Villegas Acevedo (PS), Unidad por Chile
  • Ana María Hernández San Martín (DC), Unidad por Chile
  • Helia Molina Milman (PPD), Unidad por Chile
  • José Toro Kemp (PPD), Unidad por Chile
  • Francisco Javier Estévez Valencia (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Gloria Carolina Pérez Sepúlveda (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Claudia Yarela Ruiz Montecino (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Luis Mariano Rendón Escobar (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Claudia Ruz Rothen (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Antonio Arriagada Jure (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Javiera González Arenas (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Katherine Pérez Contreras (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Marcia Soto Díaz (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
  • Celeste Jiménez Riveros (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Alfredo Grossi Robles (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Daniela King Reyes (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Gary Javier Núñez Ordoña (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Jorge Palma Acuña (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Matías Jorge Reyes Vargas (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Carolina Venegas Rivera (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Ibar Nicolás Zepeda Alcota (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Belén Carvajal Zúñiga (IND. AVP), Alianza Verde Popular
  • Nicol Aguilera Ortiz (AVP), Alianza Verde Popular
  • Héctor Soto Gallarda (AVP), Alianza Verde Popular
  • Sofía Mariela González Peralta (AVP), Alianza Verde Popular
  • Catalina Militza Durán Chanan (AVP), Alianza Verde Popular
  • César Lorca Hidalgo (AVP), Alianza Verde Popular
  • Nella Reyes Vallejos (AVP), Alianza Verde Popular
  • Jessica Saint-Pierre Collado (AVP), Alianza Verde Popular
  • Andrés Urzúa Corvalán (AVP), Alianza Verde Popular
