    Política

    “Quiero poner mi energía en poder gobernar el país”: Jara ratifica posible salida del PC en caso de ser electa

    La exministra descartó que ello responda a una “desafección ideológica”. “Yo sigo creyendo en la justicia social y en que en Chile todos tienen que vivir mejor”, dijo.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Dragomir Yankovic/Aton Chile

    Luego de que expresara esta mañana que está dispuesta a renunciar o congelar su militancia en el Partido Comunista si resulta electa, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, profundizó en estos dichos.

    En un punto de prensa ofrecido después de una actividad con la Asociación Nacional de Cooperativas, la exministra ratificó sus declaraciones. “Es bien probable que renuncie a mi partido como señalé en la mañana o congele mi militancia. La verdad no es una decisión que tenga completamente definida si es congelo, suspendo, o cual es la figura", dijo.

    “Lo importante es que quiero que quede claro que si soy elegida presidenta de los chilenos y chilenas y dado que esto genera tanta controversia y tantas preguntas reiteradas de la prensa, quiero poner mi energía en poder gobernar el país, así que si es necesario que congele o suspenda lo voy a hacer, porque creo que como presidenta toda mi energía va a estar abocada en tratar de solucionar los problemas del Chile actual la delincuencia, la mejora de la salud pública, evidentemente, y apuntar al crecimiento económico con buenos sueldos para los chilenos y chilenas”, añadió.

    Al ser requerida sobre sus razones para no suspender su militancia en esta etapa de la campaña, Jara espetó “no lo voy a suspender mientras sea candidata porque entre otras cosas la ley no lo permite”. Luego argumentó que esto no supone una modificación en sus posturas: “No ha cambiado nada, como he señalado, si soy elegida Presidenta y la gente necesita garantías y para que no nos distraigamos con preguntas en cada punto de prensa, voy a suspender o congelar mi militancia. Mi energía tiene que estar puesta en gobernar Chile y a los chilenos y chilenas”.

    Uno de los temas que la candidata abordó en este tópico fue la cena que mantuvo con su excontendora en primarias, Carolina Tohá (PPD), y personeros de la ex Concertación esta semana en la que, según consigno La Tercera, los presentes oyeron que Jara reiteró que no era momento de abandonar el PC. “No sé, mire, yo creo que aquí cada persona que hace un off tiene que hacerse responsable de sus palabras, yo por lo menos hablo de frente y en on con la prensa. Así que la pregunta es más para ellos digamos, no para mí“, aseveró.

    En cuanto a si su eventual renuncia está en línea con la del expresidente Sebastián Piñera a Renovación Nacional cuando asumió la Presidencia, la abanderada de Unidad por Chile rebatió: “No, yo entiendo que lo hizo porque los estatutos de Renovación Nacional así se lo pedían. Yo lo hago para darle tranquilidad y para que usted no me pregunte lo mismo en todos los puntos de prensa y podamos hablar de los problemas de Chile”. Adicionalmente, descartó que ello responda a una “desafección ideológica”. “Yo sigo creyendo en la justicia social y en que en Chile todos tienen que vivir mejor”, zanjó.

