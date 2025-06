“Quiero ver si no convierten el país en un maldito infierno”: Landerretche al FA ante opción de un gobierno de derecha

El economista y académico de la FEN Universidad de Chile, Óscar Landerretche, abordó su apoyo a la candidata del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, y también sus declaraciones sobre su condicionado respaldo al pacto Unidad por Chile si ganaba otro candidato en las primarias oficialistas.

Landerretche se sumó recientemente al equipo de la exministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric, y ha realizado distintas declaraciones que han tensionado el ambiente antes de las primarias.

En su conversación con Radio Infinita, volvió a plantear que su apoyo es para Tohá y explicó que “ es muy importante reconstruir algo que se parezca a lo que fue la Concertación, una centroizquierda socialdemócrata progresista. La manera, es hacer que le vaya lo mejor posible a la candidatura de Carolina Tohá”.

“Me temo que puede haber una derrota muy sustantiva si ella (Tohá) no es la candidata en primera vuelta”, añadió. Además, planteó que “yo no creo que sean diferencias performáticas, hay diferencias de fondo (entre Socialismo Democrático, FA y PC)”

“Me cuesta identificar el proyecto del FA como uno socialdemócrata y creo que ellos mismos dirían que no”, expresó.

Duda al cambio

Después de ello, apuntó al Presidente de la República, Gabriel Boric, expresando dudas sobre su madurez política y también en contra del Frente Amplio si es que llegan a perder el poder.

“Hay que diferenciar un poco qué es lo que uno cree que son las convicciones de un político, de lo que le conviene decir. Y o creo que va a ser interesante observar al Presidente cuando sea expresidente ”, planteó.

“Cuando alguien se comporta de una manera por 15,17 años y después por dos se comporta de otra manera, bueno, está bien, es un avance, pero quiero ver, pago por ver”, señaló el economista.

Ante ello, se le consultó que lo haría creer en un cambio genuino de parte del Frente Amplio y del Presidente Boric e indicó que “ me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo ”.