Renzo Trisotti y Danisa Astudillo: los nuevos senadores por Tarapacá

Dos son los escaños al Senado que entregaba la circunscripción perteneciente a la región de Tarapacá, los que hasta hoy estaban divididos entre el oficialismo y la oposición.

Esto en las figuras del exalcalde iquiqueño Jorge Soria, independiente apoyado por el PPD que ya no volvió a postular por un escaño, y Luz Ebensperger (UDI), quien en esta elección buscaba la reelección.

Sin embargo, fue un antiguo compañero de partido quien sí llegó a la Cámara Alta; el actual diputado Renzo Trisotti. El ex-UDI que postulando en la lista del Partido Republicano logró un 28,90% de los votos con el 61,61% de las mesas escrutadas.

Lo acompañara en el Senado la desde hoy ex diputada por el PS, Danisa Astudillo, quien con el 17,32% de los votos dejó fuera de la carrera senatorial al abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), con quien venía enfrentándose mediáticamente.

Esto deja a la zona en un punto de equilibrio político en el ámbito senatorial, pero reafirmando la fuerza del Partido Republicano en la región.

El escenario político previo a la elección

Antes de este domingo, ya se preveía para Ebensperger un escenario difícil. Esto porque no solo se volvía a presentar por una región históricamente inclinada a la izquierda, sino que también competía dentro de la oposición con Trisotti.

A lo que tampoco contribuyó la falta de coordinación entre las listas opositoras que habría debilitado su base.

Por parte del oficialismo, luego de que Soria decidió no ir a la reelección, bloqueando la posibilidad de que el PPD llevase en su reemplazo a otra figura nacional, se despertó el interés de otros partidos por su cupo.

Es así como en ese momento surgieron como nombres fuertes al Senado por Tarapacá el del abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez (PC), quien entre 2010 y 2021 fue elegido tres veces diputado por esta región, y el de la diputada Danisa Astudillo (PS), quien llegó a la Cámara en 2022.

En su misma lista, Unidad por Chile, también competía el exgobernador provincial Gonzalo Prieto (PPD).

Dentro de los candidatos opositores también se contaban la ex consejera regional, Solange Jiménez (PSC).