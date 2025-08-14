SUSCRÍBETE
Política

Republicanos sale en defensa de Kast y devuelve el golpe al gobierno

Desde la colectividad de oposición reaccionaron a los cuestionamientos levantados ayer por el titular de Interior y la vocera de gobierno en contra de su abanderado presidencial y señalan que "evidentemente que todos los dardos van a apuntar a quien está encabezando las encuestas".

Alonso Aranda 
Alonso Aranda
José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano. Foto: Javier Torres/Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

El Partido Republicano salió a responder la mañana de este jueves la arremetida iniciada ayer por el gobierno en contra del abanderado presidencial José Antonio Kast.

Esto, luego del despliegue de La Moneda centrado en cuestionar al exdiputado, quien ahora lidera las encuestas, y que contrasta con el diseño inicial de Palacio de apuntar sus críticas a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).

En total fueron tres las veces que la administración del Presidente Gabriel Boric salió a atacar a Kast, tras sus dichos de este martes en el Hotel W, donde afirmó que el Congreso “no es tan relevante como imaginan”.

Primero fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), que expresó que la frase del candidato "obviamente merece ser rectificada y aclarada"; y luego, en dos ocasiones, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC) apuntó: “No sorprende que José Antonio Kast desprecie el Parlamento: estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante siendo diputado”.

El primero en salir en defensa de Kast y devolver el golpe al Ejecutivo fue el timonel de los republicanos, Arturo Squella.

“Evidentemente que todos los dardos van a apuntar a quien está encabezando las encuestas y ese es José Antonio Kast”, dijo en diálogo con T13 Radio.

En segundo lugar, sostuvo que “el principal valor que tuvo José Antonio Kast, por supuesto que le incomoda a Camila Vallejo, me refiero en el Congreso, en su rol en la Cámara de Diputados, es que alineaba cómo votaba la bancada”.

Squella, además, afirmó que el principal valor que le ven los chilenos al presidenciable para combatir la delincuencia, “es precisamente el coraje, la valentía, es la determinación, es estar claro en el fondo cuál es tu posición y no andar temblando por la vida”.

Y luego agregó: “Evidentemente, lo que nosotros consideramos que ha faltado es tener un Ejecutivo determinado con la valentía y el coraje para ejercer sus atribuciones. Si alguien se está postulando a la Presidencia de la República, tiene que tener súper claro que a él le va a corresponder una serie de cosas que son fundamentales”.

También salió en defensa de Kast el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, y lo hizo con duras críticas a la actual administración.

“Hoy día la gran mayoría de los chilenos está pasándolo mal. Está pasándolo mal por la inseguridad, está pasándolo mal por la falta de acceso a servicios públicos, porque tenemos el país colapsado por una inmigración ilegal que tiene colapsado desde los jardines infantiles hasta la salud pública. Porque tenemos una crisis económica que no da tregua, porque el gobierno ha dado todas las señales equivocadas a los inversionistas y hoy día nadie invierte, nadie hace nada, todo está paralizado, todos al parecer esperando a ver qué pasa en noviembre y en diciembre”, apuntó en conversación con Radio Universo.

Asimismo, respaldó los dichos de Kast y dijo: “Lo que a nosotros nos llama la atención es que en estos tres años y medio, van a ser cuatro años de gobierno de Gabriel Boric, la excusa permanente ha sido que el Congreso no les ayuda, que no tienen mayoría, a pesar de que todas las cosas importantes han tenido esa mayoría. Pero que no tienen mayoría, que no los apoyan en el Congreso, y eso lo vemos como excusas. Y lo que ha dicho José Antonio Kast es que con nosotros esas excusas no van a existir, porque sabemos perfectamente qué materias son de iniciativa administrativa, qué cosas se pueden resolver sin pasar por el Congreso”.

“Nosotros pretendemos no echarle la culpa al Congreso, como sí lo ha hecho este gobierno, respecto de temas que se pueden resolver por iniciativa (presidencial), y ese compromiso es el que estamos ratificando”, enfatizó.

