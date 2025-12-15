Rodrigo Galilea: “Yo esperaría que un partido como Renovación Nacional tenga presencia en el comité político”

Rodrigo Galilea, presidente de RN, en Desde la Redacción de La Tercera. 16 de octubre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, sostuvo que en el futuro de gobierno de José Antonio Kast espera que su partido forme parte del comité político.

Según detalló Galilea en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, “si es que José Antonio Kast quiere hacer un gobierno de unidad tiene que dar espacio para que los distintos partidos tengan su opinión, tengan el espacio para que dentro de las reuniones más políticas del gabinete y las mismas reuniones con el puedan ser fluidas”.

Luego añadió Galilea: “Yo esperaría que un partido como Renovación Nacional tenga presencia en lo que se denomina el comité político de Gobierno y justamente desde ahí tratar de influir y generar nombres, personas, experiencias para distintas áreas que para el gobierno de José Antonio Kast son las más importantes”.

En la misma línea, respecto a las expectativas que genera el nuevo gobierno, Galilea mencionó que “son buenas y complicadas a la vez”, apuntando que generan que “todos los que se vayan a incorporar al Gobierno tengan muy claro que aquí no hay tiempo que perder.

“Hay que ser lo más entusiasta y trabajador posible para que la ciudadanía comience a ver los resultados que espera de este Gobierno”, añadió.

En la ocasión Galilea también realizó un llamado a que no hayan agendas paralelas entre los partidos que conformen el Gobierno. “Todos tienen que mostrar buena fe. Y cuando digo buena fe, es que realmente no hayan agendas propias paralelas”.

“O sea, si es que uno, si es que Renovación Nacional efectivamente colabora, y hay personas del partido que entran al Gobierno, lo hacen no con agendas paralelas. La agenda fundamental debe ser que al Gobierno, en este caso al Gobierno de José Antonio Kast, le vaya bien. No es una incorporación para estar preparando planes B, planes C y planes D”, expresó.

De acuerdo a lo que señaló Galilea, “es notorio, es público, los desencuentros que hemos tenido con el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, en fin. Pero eso es para atrás. Y creo que tenemos que mostrar la madurez, las ganas, y aquí la propia visión, el propio liderazgo del Presidente Kast, va a ser fundamental para que eventuales roces, que probablemente son inevitables, tengan un buen cauce”.