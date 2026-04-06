Round por gasto de bencina: pelea entre senador Ossandón y alcalde Toledo llega a tribunales

Un nuevo capítulo de la conflictiva e historiada relación a través de redes sociales entre el senador Manuel José Ossandón (RN) y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (independiente), se dará en los próximos días.

El expresidente de la Cámara Alta anunció que presentará una querella por injurias y calumnias contra quienes difundieron una información inexacta respecto de que habría usado $46 millones, provenientes de las asignaciones parlamentarias, en combustible.

“He sido acusado como si yo me robara la bencina. Yo no necesito eso. Y quiero decirles que aquí tengo un certificado del Senado que demuestra que son puras mentiras... Pero hay gente que usó esta cifra maliciosamente para destruir mi imagen. Se va a tener que desdecir, y voy a poner acciones judiciales y voy a llegar hasta el fin del mundo para recuperar mi honra. Nunca me he robado un peso. Lo único hecho es ayudar a la gente y sobre todo en Puente Alto”, dijo el senador RN en un video subido a redes sociales.

Aunque el parlamentario no dio detalles de su presentación, la acción sería dirigida en particular contra el alcalde Toledo, quien habría sido fue el principal difusor de la información imprecisa que se viralizó, enardeciendo las redes sociales y el clima callejero, especialmente tras la brusca alza del valor de los combustibles.

$46 millones

Según el certificado que mostró Ossandón, su gasto de bencina en 2025 fue de $8.660.945 (no de $46 millones), “lo que equivale a un promedio de gasto mensual de $721.745″.

El problema de información se habría generado en la propia página de transparencia del Senado que no desglosa el ítem de “traslación vehículo”, que incluye, además de la bencina, pasajes aéreos, mantenimiento, peajes y viáticos en los que incurre el senador y todo su equipo cada mes.

Ello llevó a algunos medios a replicar que ese dato inexacto y motivó a que el jefe comunal subiera un video a redes sociales para criticar al legislador de RN.

“Senador Ossandón, ¿quiere que le dé un consejo? Estaba revisando la radio Bío Bío y sale que usted es el que más gasta en el Senado combustible. 46 millones de pesos al año. Miren, si nosotros gastamos 46 millones de pesos al año, y esto lo dividimos en los 365 días del año, suponiendo que usted trabaja todos los días, son 126 mil pesos diarios en combustible. ¿Le doy un consejo? Échele al estanque una vez al día. ¿Cómo le va a echar 3 veces al día? Ahí podría ahorrar un poquito de plata a todos los chilenos “, dijo Toledo en su reel, publicado el 26 de marzo, que ya registra más de 4,7 millones de visualizaciones, 224 mil “me gusta”, 3.651 comentarios y 30,5 mil veces “compartir”.

El hecho fue comentado en matinales de TV y, según admitieron los cercanos del senador, impactó en sus salidas a terreno. Incluso, en la propia comuna de Puente Alto -que tradicionalmente ha sido su bastión político tras haber sido su alcalde 12 años- Ossandón fue objeto de insultos.

“A Manuel José, mi hermano, le generó un problema gigante (...). Por primera vez le han gritado ladrón en la calle, cuando nunca lo ha sido”, dijo la diputada Ximena Ossandón (RN) en una entrevista en Chilevisión.

“Por eso, duele y es inaceptable que hoy algunos medios y autoridades difundan información falsa, asegurando que habría gastado $46 millones en combustible. Eso simplemente no es verdad. A quienes han levantado estas acusaciones, incluido el actual alcalde de Puente Alto, les digo con claridad: voy a llegar hasta las últimas consecuencias para defender mi prestigio y el de mi familia. La verdad siempre termina por imponerse”, añadió el senador RN en su posteo en redes.

La riña callejera

Si bien al llegar al municipio de Puente Alto, Toledo continuó trabajando con personal y directivos heredados por las administraciones comunales de Ossandón y el exalcalde Germán Codina, la relación entre el alcalde y el senador se deterioró a poco andar.

Algunos sostienen que la distancia comenzó en la misma campaña municipal de 2024 en la que Toledo le ganó la elección a la candidata de la derecha Karla Rubilar. Ella era apoyada formalmente por Ossandón, aunque excolaboradores del senador respaldaban subterráneamente al actual alcalde debido a su raigambre puentealtina.

Por esos días, el entonces candidato independiente anunció una querella contra Ossandón por haberlo vinculado con episodios de violencia ocurridos durante el estallido social. En una entrevista en The Clinic, el legislador RN acusó a Toledo de ser “el culpable de la inseguridad que se vive en la comuna de Puente Alto”.

Aunque aquella amenaza de querellas no se concretó, la construcción del puente de calle Sargento Menadier, que ladea un cerro y que corre por sobre una zona de extracción de áridos, finalmente provocó el cortocircuito.

Mientras Ossandón criticó a Toledo por dejar abandonada la obra, que no alcanzó a terminarse, el jefe comunal le replicó que “no podemos invertir recursos en algo que no es municipal, porque esto aún es Serviu”.

“ Al parecer se le olvidó ser alcalde, ya que lo que nos estaba aconsejando tenía directa relación con una malversación de fondos ”, dijo Toledo en septiembre del año pasado en un video en redes sociales.

Días más tarde de esa publicación, Ossandón recogió el guante y le replicó a Toledo. “Invito al alcalde y al director del Serviu que vayamos al puente, porque eso no es malversación”, respondió Ossandón, quien le dijo al jefe comunal que estaba dispuesto a “darle clases” de cómo ser alcalde.

“Lo que sí es malversación de fondos es lo que hizo el alcalde arreglando blocks en Bajos de Mena sin autorización del Serviu. Blocks que estaban destinados, por decreto, a ser demolidos. Ahí sí hay malversación", sostuvo el senador.

A esas alturas la relación ya estaba cortada. Prueba de ello es que Toledo no invitó a Ossandón a las ceremonias de Fiestas Patrias de 2025. Tampoco lo ha hecho a ninguna actividad pública posterior.