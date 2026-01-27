Schalper (RN) sostiene que gabinete de Kast tiene el “desafío” a nivel de subsecretarías de “encontrar espacio para los partidos”

El nuevo jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper, sostuvo este martes que el diseño del gabinete del presidente electo José Antonio Kast tiene un “desafío” a nivel de subsecretarías.

Luego de que Kast diera a conocer su equipo ministerial -en su mayoría compuesto por independientes- quedó pendiente la designación de las subsecretarías. Inicialmente, esta segunda línea iba a ser oficializada el viernes 20 de enero, pero luego de los problemas de agenda que experimentó el mandatario electo en su gira por Centroamérica, pospuso el anuncio. Respecto de este anuncio, los partidos ya habían expresado su acuerdo con la idea de tener mayor representación política en este nivel.

En conversación con radio Duna, el legislador consideró que Kast “armó un gabinete donde la presencia de lo partisano de los partidos es muy excepcional y más bien se la juega por un modelo donde predominan los independientes, donde tiene desde exgerentes hasta el Partido Radical".

Sin embargo, acotó que “este diseño tiene un desafío. Yo me alegro que se haya dilatado un poco la fecha de designación de los subsecretarios. Porque cuando usted nombra tanta gente independiente, tienes el desafío de encontrar además un espacio para los partidos”.

“La verdad que veo muy difícil parar un gobierno que requiere de gente que te defienda, que te apoye, que te alimente, las distintas actividades del país, si tú no te entroncas en los partidos. Entonces, yo lo que he planteado es, perfecto el diseño que quieren hacer, uno respeta la decisión de presidente, él ganó, pero creo, si me permiten un comentario, que a nivel de subsecretario, a nivel de delegados presidenciales, a nivel de estructuras regionales, yo creo que es muy importante que encontremos un complemento con los partidos“, explicó.

En ese sentido transparentó que espera que la idea de un gobierno de coalición, se refleje “con mucha fuerza a nivel de subsecretarios”. En caso de que eso no se concrete, dijo que “nosotros vamos a apoyar las decisiones independiente de si nos gustan del todo o no, pero como todavía hay tiempo de influir en ellas, y este espacio es muy escuchado, yo les sugeriría que tengan a la vista la importancia de construirse sobre la base de colectividades para la dificultad de los emprendimientos que vienen por delante".

Pese a que expresó que le gustaría que el Partido Nacional Libertario se hubiera integrado al siguiente gobierno, sostuvo que Johannes Kaiser, el timonel de esa tienda, “fue bastante como errático su proceder, porque cuando él dice al principio que el problema de él era un tema de líneas rojas conceptuales, después pasamos a que no le gustó el Ministerio de Minería, después volvimos a las líneas rojas conceptuales (...) Creo que ahí hubo algo de confusión, a mí me habría gustado que hubieran estado adentro, y todavía hay espacio para eso, pero en la medida en que las conversaciones se puedan dar”.