“Se equivocó”: Jara afirma que ministro Montes “tiene responsabilidades de Estado que cumplir” tras dichos sobre Tohá

11 Abril 2025 Entrevista a Jeannette Jara, ex Ministra del Trabajo y candidata presidencial por el Partido Comunista. Foto: Andres Perez

La candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, cuestionó las declaraciones que realizó el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS) sobre Carolina Tohá.

En concreto, el titular de la cartera manifestó su “cariño” por la abanderada del PPD y afirmó que “sería una gran presidenta”. Las palabras del socialista fueron recibidas en el Frente Amplio como una especie de apoyo a la campaña del PPD, contrario a la instrucción del Presidente Gabriel Boric para mantener la prescindencia política

A las críticas oficialistas se sumó Jara, quien en diálogo con radio Cooperativa dijo que “cuando uno está de ministro, lo digo por mi experiencia propia, tiene que ser muy cauteloso, porque tiene responsabilidades de Estado que cumplir“.

“Yo creo que se equivocó“, aseguró.

La reflexión por la militancia PC

La candidata también abordó sus declaraciones sobre evaluar su renuncia a la militancia comunista con el objetivo de ampliar su convocatoria política. La postura de Jara causó molestia en los militantes PC, entre ellos, la diputada Carmen Hertz que rápidamente manifestó que “el oportunismo no es parte de la cultura comunista”.

Ante estos reproches, la abanderada señaló: “A lo mejor si alguna persona me hubiera preguntado, yo le habría podido precisar la inquietud, pero como no me preguntaron... “.

Y añadió: “Si fuera por oportunismo, no habría militado nunca en el Partido Comunista. O sea, no sé cómo decirlo, pero si hay algo que ha sido difícil en la trayectoria de quienes militamos de siempre en el Partido Comunista, es precisamente lo que nos ha ocurrido en nuestra historia. Yo milito desde cuando había dictadura todavía, claro que al final por la edad, pero había dictadura todavía, después milité los largos años de la exclusión política del Partido Comunista y ahora que nos tocó formar parte de los gobiernos".