    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    "Denostar públicamente a otro compañero del partido está muy lejos de la ética y de la fraternidad que uno tiene que tener en general en cualquier partido", zanjó el titular de Justicia refiriéndose a la actitud del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, quien ya no milita en el PC, pero sigue siendo uno de los rostros fuertes ligados al partido.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC), profundizó este miércoles en su molestia con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien lo acusó de incidir en la situación judicial que hoy lo tiene formalizado por el caso Farmacias Populares.

    En concreto, a comienzos de año desde su residencia, el exjefe comunal aseveró: "Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”.

    Tal acusación desencadenó el enojo de los ministros PC, quienes presentaron una carta de protesta al partido. Si bien Jadue ya no puede militar en la colectividad por estar formalizado por delitos de fraude, sigue siendo uno de los rostros importantes ligados al PC, por eso -en parte- la acción de las autoridades.

    Bajo ese marco, esta jornada el ministro de Justicia volvió a expresar su molestia con el actuar de quien fue el exabanderado presidencial de su partido.

    Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    "Lo que señala Daniel Jadue no solo no es efectivo, sino que no corresponde bajo ninguna circunstancia", afirmó en diálogo con radio Infinita.

    “No corresponde que yo hubiera realizado ninguna acción por él y tampoco es efectivo que forme parte de alguna maquinación en su contra. De hecho, lo que señala está muy cercano a ser una injuria y una calumnia. Y por lo mismo yo presenté una queja privada dentro del partido, utilizando los mecanismos regulares que tiene el partido”, continuó.

    “Lamentablemente esto se hizo público. Lo lamento mucho porque cuando yo hice la queja formal pedí expresamente que eso no ocurriera y ocurrió igual. Eso me indigna”, agregó.

    Dicho eso, lanzó: “Yo encuentro que lamentablemente se están rompiéndose estos códigos que tiene el partido”.

    “No me corresponde a mí en mi labor de ministro señalarlo y por eso he evitado referirme, pero yo creo que denostar públicamente a otro compañero del partido está muy lejos de la ética y de la fraternidad que uno tiene que tener en general en cualquier partido. Además de la ética y de la fraternidad con la que yo considero que uno lleva la militancia comunista”, cerró el titular de Justicia.

    Más sobre:Jaime GajardoDaniel JaduePC

    "Se están rompiendo los códigos del partido": ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno
