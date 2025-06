Se repite el plato: publicista Patricio del Sante aterriza en el equipo de marketing de Matthei

Ayer cerca de las nueve de la noche, la abanderada de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, lanzó formalmente su campaña presidencial y dio a conocer su lema y logo de cara a la carrera a La Moneda.

“Valentía para gobernar, cercanía para escuchar”, será el slogan que acompañará a la exalcaldesa durante la contienda. Su logo: la letra E en forma de tres rectangulos.

En el evento también se presentó un video en línea con su lema, haciendo ver una candidata con un lado más humano y otro más firme. "Evelyn toca el piano. Matthei tiene mano dura con la delincuencia (…). A Evelyn le encanta podar el jardín. Matthei tiene mano dura con la corrupción”, narra una voz en off en el clip que fue compartido a través de las redes sociales de la candidata.

Hoy doy un paso enorme.



Con emoción y compromiso, junto a ustedes,lanzo los pilares de mi campaña y una nueva imagen para Chile.

Creo con fuerza que vamos a salir adelante.



Con orden por más seguridad, pero con esperanza por un mejor futuro.



¡Gracias por creer, por estar aquí… pic.twitter.com/GOZsMMOdgQ — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 5, 2025

Aunque desde el comando han mantenido en reserva qué agencia colaboró en la creación del vídeo -o bien, si fue elaboración propia del equipo de comunicaciones-, La Tercera pudo confirmar que desde hace algunas semanas colabora en el equipo de campaña el publicista Patricio del Sante.

Fundador de la agencia 10:10, es el creador de la recordada franja política del excandidato Andrés Velasco y la “V de la victoria”. En ese entonces, Del Sante desarrollaba su carrera en Argentina y el exministro de Hacienda lo fichó para su campaña a primarias.

Más tarde, y con Velasco fuera del camino tras la primaria donde Michelle Bachelet resultó vencedora, fue Evelyn Matthei quien reclutó al publicista en su intento por llegar a La Moneda en 2013.

Así lo contó Qué Pasa en dicha ocasión.

“A principios de agosto el comando de Evelyn Matthei contactó a los publicistas Patricio del Sante y Carlos Müller, socios de la agencia 10:10 para encargarles la producción gráfica y de marketing de la abanderada presidencial de la Alianza. No es la primera vez que los creativos están a cargo de una presidencial: ya asesoraron al ex candidato Andrés Velasco en su carrera por las primarias, y quienes diseñaron el “Voy” que caracterizó la campaña del ex ministro de Hacienda".

Desde el comando transmiten que en esta ocasión, Del Sante participa como persona natural -no a través de su agencia- y está a cargo del área de marketing.